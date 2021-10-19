Getir artık Lizbon’da faaliyetlerine başladı

Getir uygulamasını ülkemizde kullanmayan kişi sayısı çok az diyebiliriz. Türkiye’de başlayan büyük başarı artık Avrupa ülkelerinde devam ediyor. Bugün Getir resmi twitter hesabı üzerinden yeni bir ülkede daha hizmet vermeye başladığını açıkladı. Portekiz ülkesinde faaliyetlerine başlayan Getir, ilk olarak başkent Lizbon sokaklarında yerini aldı.

Türkiye’de 2015 yılında kurulan getir ilk olarak market ürünleri teslimatı yapıyordu. Daha sonra yemek teslimatı yapmaya başladı. Türkiye başarısı sonrasında Avrupa ülkelerine de sıçradı.

Türkiye, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’da hizmet veren şirket Portekiz Lizbon’da hizmet vermeye devam edecek.

Bu büyük başarı kesinlikle yavaş yavaş daha fazla ülkede hizmet vermeye devam edecek.

Getir uygulaması hakkında kısa bilgi

Getir uygulaması 9 Temmuz 2015 yılında Türk girişimci Nazım Salur tarafından kurulmuştur.

2021 Ocak Londra,

2021 Mayıs Amsterdam,

2021 Haziran Berlin ve Paris,

2021 Temmuz İspanya ve İtalya,

2021 Ekim Portekiz