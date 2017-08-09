Galaxy S8 Active teknik özellikleri

Samsung’un son amiral gemisi modeli olan Galaxy S8’in ACtive modeli resmi olarak tanıtıldı.

Bildiğiniz üzere Active serisi Samsung’un dayanıklı serileri arasında yer almaktadır.S8 Active modelinde 4 köşelerde bulunan darbe emiciler sayesinde düşmelere karşı telefonu korumaktadır.Üst segment özelliklere sahip olan S8 Active teknik özelliklere isterseniz kısaca bakalım.

Bir telefonun şıklığını gösteren ilk kısım ekrandır.5.8 inçlik 507 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir Super AMOLED ekran bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranı ise yüzde 81.56 oranındadır.Bu oran ile telefondan en güzel tadı alabilirsiniz.Tabi bu büyüklükteki bir telefonu ise 4000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Değiştirelemez bataryası olan ve hızlı şarj desteği olduğunuda bildirelim.

İşlemci performansı olarak ise 2.35 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti bulunmaktadır.4 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefon olduğunu belirtelim.Galaxy S8 Active modeline hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.Takabileceğiniz hafıza kartı ile kapasiteyi 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.12 Megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamerası yer almaktadır.Android’in son sürümü olan Nougat sürümü ile yüklü gelirken suya ve toza karşı dayanıklılığıda bulunuyor.Galaxy S8 Active modeli Türkiye’ye gelecek mi sorusuna ise malesef net bir bilgi bulunmamaktadır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)