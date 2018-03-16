Fatih’ten sonra kim padişah oldu

Fatih Sultan Mehmet’ten sonra tahta kimin geçtiğini merak ediyorsanız sizlere ufak bir bilgi vermek istedik.

Kanal D ekranlarında Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan büyük bir dizi başlıyor. Bu dizi geçen seneden bu tarihe kadar uzun zamandır bekleniyordu. Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul dizilerinden sonra günümüzde tarih dizileri çok sevilmektedir.

Bu diziyi izleyenler Fatih Sultan Mehmet’ten sonra padişah’ın kim olacağını merak edecektir. Fatih Sultan Mehmet’in 3 tane erkek çocuğu bulunmaktadır.

Tahmin ettiğiniz gibi Fatih’ten sonra tahta II.Beyazid geçmiştir. II.Beyazid Osmanlı Devleti zamanında Edirne’ye bağlı olan Dimetoka sarayı’nda doğmuştur. İstanbul’un fethi’nden sonra padişah olacak şekilde yetiştirilen II.Beyazid 87 yaşındayken Amasya valisi olarak atanmıştır. Fatih Sultan Mehmed’in 4 mayıs 1981 günü ansızın vefat etmesinden sonra Beyazid ve en küçük kardeşi olan Cem Sultan’a ulaklar gönderildi. Yeniçerilerin desteğini alan Beyazid tahta çıkmıştır.

Fatih Sultan Mehmed’in diğer erkek çocuğu Şehzade Mustafa ise 24 yaşındayken vefat etmiştir.

II.Beyazid, Yavuz Sultan Selim’in babası ve Kanuni Sultan Süleyman’ın dedesidir.

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