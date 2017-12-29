2018 yılında Fatih dizisi ekranlara geleceği için sizlere bazı bilgiler yazmak istedik.Genellikle tarih dizilerini izleyenler ilk olarak çocuklarının kimler olduğunu merak etmektedir.Bizde teknoscrool.com olarak Fatih’in çocukları konusunda sizlere detaylı bilgiler vereceğiz.

İlk olarak 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu’na son veren padişahların padişahı Fatih Sultan Mehmet hakkında ufak bilgi verelim.30 mart 1432 yılında o zamanın Osmanlı topraklarının başkenti olan Edirne’de II.Murat’ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir.2 yaşına kadar Edirne’de kaldıktan sonra abisi Alaeddin Ali ile birlikte Amasya’ya gönderildi.Amasya’da yaşamaya devam ederken abisi Ahmed’in erkenden ölmesinden sonra 6 yaşında Amasya sancak beyi olmuştur.2 yıl sonra ise Manisa sancak beyi olan abisi Alaeddin Ali ile yer değiştirip Manisa Saruhan sancakbeyi olmuştur.

Mehmet’in eğitilmesi için babası çok özen gösterdi.En iyi hocaları görevlendirmiştir.Fatih Sultan Mehmet’in Arapça ve Farsça’nın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca bilmektedir.1444 ile 1446 yıllarında hüküm sürmüştür.Daha sonra ikinci kez tahta çıkarak 1451 ile 1481 yılları arasında ikince kez tahta çıkmıştır.

Fatih’in çocukları kimler?

Beyazid

Sultan Bayezid Osmanlı Devleti’nin sekizinci padişahıdır.Fatih Sultan Mehmet’ten sonra tahta geçen Bayezid, 511.000 km²’si Asya’da, 1.703.000 km²’si Avrupa’da olmak üzere toplam 2.214.000 km² olan imparatorluk toprakları, ölümünde yaklaşık 2.375.000 km²’ye çıkarmıştır.II.Bayezid günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer alan, o dönemde Edirne’ye bağlı bir kaza olan Dimetoka sarayı’nda dünyaya gelmiştir.

22 Mayıs 1481 yılında çıktığı tahttan 24 Nisan 1512 yılında ayrılmıştır.64 yaşında vefat eden II.Bayezid’den sonra tahta Kanuni Sultan Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim geçmiştir.

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır.24 yaşında vefat ettiği yazmaktadır.

Cem Sultan

Babası’nın kanunnamesine göre tahta Bayezid çıktığında kendisinin öldüreleceğini bildiği için 4000 civarında askeri ile birlikte Bayezid’a karşı yola çıktı.İnegöl’e geldiğinde Bayezid’in Ayas Paşa kontrolündeki ordusunu yenince Bursa’da padişahlığı’nı ilan etti.Kendi adına hutbe ve para bastırıp fermanlar çıkardı.Bu saltanat 20 gün sürdü.II.Bayezid’ın ordusu Cem Sultan’ın ordusunu dağıtınca geri çekildi.Konya üzerinden Hicaz gitmiştir.Cem Sultan hacca giden ilk Osmanoğlu’dur.

Hac’dan sonra artık tahttan vazgeçtiğini ve değişmek istediğini II.Bayezid’a iletir.Fakat bir süre sonra tekrar asker toplayarak Konya’yı kuşatır.Kaybedince tekrardan Mısır’a kaçmak ister fakat yollar kapatılmıştı.Daha sonra bir şekilde Rodos’a gitmiş ve yıllar sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos fethinde yakalanarak öldürülmüştür.

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