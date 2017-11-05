Fatih Sultan Mehmet ne zaman öldü?

Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında ve ne zaman öldüğüne dair bilgi arıyorsanız bu yazımızda sizlere bazı ufak bilgiler sunmak istedik.

Fatih dizisi başladıktan sonra dizinin fanatikleri zaman zaman Fatih ne zaman ölecek sorusuna yanıt aramak isteyecektir.Teknoscrool.com olarak sizlere ufak bilgilendirmeler yapmak istedik.Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432 yılında Edirne Sarayında II.Murad’ın dördüncü oğlu olarak dünyaya geldi.Sultan Fatih’in annesi Hüma Sultan hatun’dur.2 yaşındayken 14 yaşındaki büyük abisi Ahmet’in sancağı olan Amasya’ya gönderildi.Abisi Ahmet’in erken yaşta vefat etmesinden sonra Fatih 6 yaşında Amasya sancak beyi oldu.Diğer abisi Alaeddin Ali ise Manisa’da Saruhan sancak beyi olmuştur.2 yıl sonra babaları II.Murad’ın talimati ile iki kardeş yer değiştirerek Saruhan Sancak Beyliği’ne atanmıştır.Tarihte Fatih Sultan Mehmet çok zeki ve hırçın bir çocuk olduğu için Mehmed’in eğitilmesi için babası çeşitli hocalar görevlendirdi.Son olarak Molla Gürani’yi görevlendirdi.Otoriter bir alim olan Molla Gürani’ye II.Murat tarafınfan verilen yetki ile Mehmet söz dinlemezse bir değnek tarafından cezalandırılmasını istemiştir. Fatih Sultan Mehmet’in Arapça ve Farsça’nın yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca bilmesi bu dönemdeki zekiliğini ortaya koymaktadır.

Fatih Sultan Mehmet bildiğiniz üzere 2 kez tahta çıkmıştır.II.Murat 1443 yılında Edirne’ye döndükten sonra Amasya’dan Şehzade Ali’nin öldüğü haberi geldi.İki abisini erken yaşta kaybeden Mehmet, tahtın varisi oldu.II.Murat doğuda ve vatıda barışı sağladığıı düşünerek tahtan çekilerek sefer dönüşü ordusu Edirne’ye dönerken Bursa’da kaldı.II.Murat tahttan çekilenci devleti buhrana sürükledi.Fatih’in tahta erken yaşta geçtiğini düşünen devlet adamları tekrardan II.Murat’ın devleti yönetmesini istedi.Kral Ladislas önderliğindeki Hristiyan ordusu Tuna’yı aşarak Edirne’ye doğru yürürken bir Venedik filosu da Çanakkale Boğazı’nı kapattı.Sadrazam Halil Paşa II.Murad’ın tekrardan tahta gelmesini sağladı.Fatih Sultan Mehmet tekrardan Manisa’ya gönderildi ve Mehmet’in paşalarıda farklı illere sürüldü.

3 Şubat 1451 günü II.Murat vefat öldü.Bu haber Fatih Sultan Mehmet’e gönderildi ve 2.kez tahta geçti.Birinci tahta geçişinde Sadrazam olan Çandarlı Halil Paşa’yı 2.tahtına çıkışta da sadrazam olarak makamında tuttu.2.kez tahta çıktığında babasının çocuğunu boğdurtarak kardeş katli yasası da uygulamaya konmuş oldu.

Fatih Sultan Mehmet ne zaman öldü?

Fatih 1481’de, Anadolu’ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481’de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı’ndaki ordugâhında öldü.Fatih Sultan Mehmet 49 yaşında vefat etmiştir.

30 Mart 1432 – 3 Mayıs 1481

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