Fatih Sultan Mehmed dizilerinde bu konu unutulmamalı

Bildiğiniz üzere yakında Fatih sultan Mehmet dönemini anlatan bir dizi ekranlara gelecek.

Bu dizinin ilk fragmanı yayınlandı ve herkes heyecanla ilk bölümü bekliyor.

Hatırlarsanız daha öncede Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan bir dizi çekilmişti. Fakat bu dizi sadece 5 bölüm sonra ekranlara veda etmişti. Sosyal medya üzerinden genellikle İstanbul’un fethinden sonraki dönemi anlattığı için izleyicilerin dikkatini çekmediği yazıyordu. Fatih dizisi olacaksa kesinlikle İstanbul’un fethi dönemi işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed tahta iki kez çıkmıştır. Bizim görüşümüz kesinlikle ekranlara gelecek yeni dizide tahta iki kez çıkışının anlatılması gerekiyor.

Fatih Sultan Mehmed döneminde yaşanan olayları dizide işlenirse yıllarca sürebilir. Bakalım bu dizi nasıl ses getirecek göreceğiz. Yeni dizinin başlama tarihi henüz açıklanmadı ama şimdiden sosyal medya üzerinden birçok kişi bu dizinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Fatih Sultan Mehmet’in çocukları

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