Fatih Sultah Mehmet’in çocukları

Fatih Sultan Mehmet’in erkek ve kız çocukları hakkında kısa bilgiler arıyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Fatih dizisi başladıktan sonra dizinin tutkunları Fatih Sultan Mehmet hakkında bilgiler aramaya başlayacaktır.Biz sizlere elimizden geldiği kadar bazı güzel tarihi bilgiler vermeye çalışacağız.Fatih Sultan Mehmet’in erkek ve kız çocuklarını sizlere yazmak istedik.Genellikle padişahların çok çocukları olur diye düşünebilirsiniz.Fakat Sultan Mehmet Han’ın 3 erkek çocuğu ve bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Fatih Sultah Mehmet’in erkek çocukları

II.Bayezid

Sultan Bayezid Osmanlı Devleti’nin sekizinci padişahıdır.Fatih Sultan Mehmet’ten sonra tahta geçen Bayezid, 511.000 km²’si Asya’da, 1.703.000 km²’si Avrupa’da olmak üzere toplam 2.214.000 km² olan imparatorluk toprakları, ölümünde yaklaşık 2.375.000 km²’ye çıkarmıştır.II.Bayezid günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer alan, o dönemde Edirne’ye bağlı bir kaza olan Dimetoka sarayı’nda dünyaya gelmiştir.22 Mayıs 1481 yılında çıktığı tahttan 24 Nisan 1512 yılında ayrılmıştır.64 yaşında vefat eden II.Bayezid’den sonra tahta Kanuni Sultan Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim geçmiştir.

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır.24 yaşında vefat ettiği yazmaktadır.

Cem Sultan

Babası’nın kanunnamesine göre tahta Bayezid çıktığında kendisinin öldüreleceğini bildiği için 4000 civarında askeri ile birlikte Bayezid’a karşı yola çıktı.İnegöl’e geldiğinde Bayezid’in Ayas Paşa kontrolündeki ordusunu yenince Bursa’da padişahlığı’nı ilan etti.Kendi adına hutbe ve para bastırıp fermanlar çıkardı.Bu saltanat 20 gün sürdü.II.Bayezid’ın ordusu Cem Sultan’ın ordusunu dağıtınca geri çekildi.Konya üzerinden Hicaz gitmiştir.Cem Sultan hacca giden ilk Osmanoğlu’dur.Hac’dan sonra artık tahttan vazgeçtiğini ve değişmek istediğini II.Bayezid’a iletir.Fakat bir süre sonra tekrar asker toplayarak Konya’yı kuşatır.Kaybedince tekrardan Mısır’a kaçmak ister fakat yollar kapatılmıştı.Daha sonra bir şekilde Rodos’a gitmiş ve yıllar sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos fethinde yakalanarak öldürülmüştür.

Tek kız çocuğu Gevherhan Sultan’dır.

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