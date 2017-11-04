Fatih dizisi artık başlasın

Fatih dizisi ne zaman başlayacak sorusuna uzun zamandır meraklılar cevap arıyor.

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra ülkemizde tarih dizilerine olan ilgi eskisinden daha fazla oldu.Kanal D kanalında başlayacağı daha önce duyurulan Fatih dizisi için uzun zamandır dizi meraklıları ne zaman başlayacak diye merak etmektedir.Hatırlarsanız daha önce Fatih Sultan Mehmet dizisini anlatan dizi yapılmıştı.Malesef 5 bölümde final yapıp ekranlara veda etmişti.Tabi o zaman ki dizi İstanbul’un fethinden sonraki dönemi anlattığı için izleyiciler hayal kırıklığına uğramıştı.Genellikle Fatih dönemini için izleyiciler İstanbul fethinden önceki zamandan Fetihe kadar zamanı merak ediyor.Bu seferki Fatih dizisi izleyicilere kulak verip bu zamanı anlatacak.

Kanal D’de başlayacak Fatih dizisi son aylarda internette en çok aranan diziler arasında yer alıyor.Fakat ne zaman başlayacağına dair malesef en ufak kırıntı bile yer almıyor.Yorumlara baktığımızda ise Kasım ayı içerisinde başlayacağı konuşuluyor ama yapımcı ve kanal d’den haber gelmedikçe malesef bu bilgiler sadece dedikodu olarak kalmaktadır.

Ayrıca Kanal D resmi internet sitesine girdiğimizde Diziler kategorisine baktığımızda da Fatih dizisi kategorisini göremiyoruz.Bu nedenden dolayı dizide hangi oyuncularında olacağını bilmiyoruz.Şu an için yapılacak tek şey beklemektir.

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