Evde basit hareketler ile hızlı üçgen vücut nasıl yapılır

Teknoloji konuları haricinde sizlerden gelen bazı soruları yanıtlamaya devam ediyoruz.Bir ziyaretçimiz evde basit bir şekilde üçgen vücut nasıl yapılır diye merak ediyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Üçgen Vücut Yapan Hareketler Nelerdir ?

Vücutlarında kalıcı bir değişimin olmasını isteyenler ve kendini güzel görmek isteyenler için halk arasında bir tabir vardır. İnsanların uğrunda yapmadıkları spor yoktur. Her zaman fit olmak isteyenler için vazgeçilmez vücut tiplerinden biri de üçgen vücuttur. Bu yazımızda vücudun üst bölgesini geliştirmesini sağlayacak egzersizler ile vücutta bulunan yağlardan kurtulmanın yollarını anlatacağız. Düzenli ve 10’ar dakikalık egzersizler halinde yapılacak bu hareketler ile zaman içerisinde vücudun şeklinin değiştiği ve üçgen vücut haline dönüştüğü gözle görülecektir.

Daha kaslı bir görüntüye sahip olmak isteyenler için 4 tur halinde yapılacak egzersizler uygulanırken turlar arasında mutlaka dinlenme payı verilmelidir. Tamamen vücut ağırlığı ile çalışılacak olan bu egzersizler kısa süre içerisinde vücutta değişimleri de beraberinde getirecektir. Bu egzersizlerin yanı sıra diyetisyen kontrolünde yapılacak olan sağlıklı ve düzenli beslenme programı çerçevesinde de kendinizi daha kaslı ve fit bulacaksınız.

Üçgen Vücut İçin Yapılacak Egzersizler

1- Pistol Squat Hareketi: İlk hareket öncelikle vücudun alt bölgesini çalıştırarak üst kısmındaki kan dolaşımının hızlanmasına sağlıyor. Ayakta dururken kollarınızı ileriye doğru uzatın ve bir ayağınızı da çıkarabildiğiniz kadar kollarınıza doğru yaklaştırmaya çalışarak tek ayak üzerinde durun. Bu pozisyondayken tek ayağınız üzerinde yere doğru çömelin ve diğer ayağınızı vücudunuzla 90 derece olacak şekilde de uzatın.

2- Tiger Bend Press Up Hareketi: Bu egzersiz tamamen kol, göğüs ve karın kaslarını çalıştırmada etkilidir. Şınav pozisyonu alarak dirseklerinizden itibaren kolları yere koyun. Parmakları da iyice sabitleyerek yükselmeye çalışın ve elleriniz üzerinde durun. Hareketi tekrar ederek yine ilk konuma gelin.

3- Bulgarian Split Squat Hareketi: Bu harekette tamamen kalça kısmına odaklanılır. Arkanıza bir sandalye koyun ve bir ayağınızı arkanız sandalyeye dönük olacak bir şekilde sandalyeye yerleştirin. Yere basan ayağınızla da squat pozisyonu alın. Sandalyeye koyduğunuz ayağınızı diz kısmı yere değene kadar yavaşça uygulayın.

4- Decline Plank ve Toe Touch Hareketi: Bu egzersiz de bel bölgesinde yağları eritmek için etkili bir harekettir. Yine arkanıza sandalye koyun ve iyi ayağınızı da sandalyeye yerleştirerek kollarınızı yere dirsek bölümünden itibaren koyun. Daha sonra da bacağınızı hızlı bir şekilde kalçayı indirmeden yana çıkararak yere koyun ve ortalama 2-3 saniye boyunca bu pozisyonda bekleyin.