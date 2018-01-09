En uzun yaşayan 10 Hayvan

Dünyamızda bizden yani insandan başka milyarlarca canlı çeşidi bulunmaktadır.

Bunların bazıları özellikle etrafımızda olanlar yani kedi, köpek gibi canlılar bizden uzun ömürlü değildir. Ancak doğada insanlardan çok daha uzun yaşayan hatta ve hatta ölümsüz kabul edilen birçok canlı yaşamaktadır.

1. Deniz Anası

İsminden de anlaşılacağı üzere denizde yaşayan bir hayvandır. Genellikle şeffaf, kaygan bir görüntüsü vardır. Bazıları insana zararsız bazıları ise zararlıdır. Zehirli olanları mevcuttur. Ancak bizim için en önemli özelliği bilimde ölümsüz kabul edilmesidir. Çok uzun yıllar yaşadıkları bilinmektedir.

2. Kaplumbağa

Şehir dışında yaşayanlarımız için görülmesi zor bir hayvan değildir. Özellikle köylerde tarlalarda karşımıza çıkabilecek, korkunca kabuğunun içine saklanan bir hayvan: Kaplumbağa. Suda da yaşayan akrabaları olduğunu bildiğimiz kaplumbağaların büyük kısmı karada yaşarlar. Ağır hareket etmeleri ile bilinen kaplumbağaların, çoğu zaman uzun yaşamaları yavaş hareket etmeleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bilinen en yaşlı kaplumbağa 250 yaşında ölmüştür.

3. Siğilli Oreo

Okyanusta yaşayan bir deniz canlısıdır. Genellikle balıkla ve diğer deniz canlıları ile beslenir. En çok yaşadığı ispat edilen oreo 250 yaşındadır.

4. Antartika Süngeri

İsminden de anlaşılacağı üzere Antarktika’da yaşayan bir sünger çeşididir. Soğuğa dayanıklıdır ve bitkiye benzeyen bir yapıda görünümü vardır. Yaklaşık 1500 yıl yaşadıkları düşünülmektedir.

5.Okyanus Tarağı

İskoçya civarlarında yaşar. Midye ile benzerlik gösterir.400 yıl yaşayan örneklere rastlanmıştır.

6. Kaba Göz Kaya Balığı

Daha çok Pasifik okyanusunda yaşadıkları gözlemlenmiştir. Diğer balıklarla beslenmektedirler.200 yıl yaşayan örneklerine rastlanmıştır.

7. Grönland Balinası

Diğer balinalar gibi sırtlarında yüzgeçleri yoktur.100 sene yaşadıkları ispat edilmiştir.

8. Kızıl Deniz Kestanesi

İsmini renginden almıştır. Pasifik okyanusunda yaşamaktadır. Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalara göre 200 yıldan uzun yaşayan türlerinin olduğu bilinmektedir.

9. Kısa Tırmık Kaya Balığı

Yine bir Pasifik okyanusu canlısıdır. Türü yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır.175 yıl yaşadıkları belirtilmektedir.

10. Tatlı Su İnci Midyesi

Tür yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yumuşakça bir türdür. Genelde şiddetli akıntıların olduğu nehirlerde yaşamaktadırlar. Sürüklendikleri ortama kolayca uyum sağlayabilen bir canlıdır. Bulunan en yaşlı midyenin 135 yaşında olduğu bilim insanlarınca tespit edilmiştir.

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