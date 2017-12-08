Türk televizyonlarında reyting rekorları kıran ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan birçok dizisi vardır.

İşte En Çok İzlenen 5 Gençlik Dizisi ve Konuları:

1- Çılgın Bediş

90’lı yıllarda gösterimde olan Çılgın Bediş dizisinde Bediş’in Oktay’a olan aşkı ve Necmi Dede’nin bitmek tükenmek bilmeyen maceraları anlatılmaktadır. Bu dizide kız grubu sohbetleri de oldukça ilgi görmüştür.

2- Eyvah Babam

Kızına aşık olan ve kızının büyüdüğünü bir türlü kabul edemeyen bir babanın hikayesinin anlatıldığı bu dizide genç kız olan Ece’nin babasına genç kız olduğunu ispatlamaya çalışan neşeli sahneleri yıllarca herkesi güldürdü.

3- Lise Defteri

Herkesin bu dizide kendisinden mutlaka bir şeyler bulacağı gerçek bir gençli dizisi idi. Ece Erken, Emre Altuğ ve Arda Kural gibi isimlerin oynadığı bu dizi kısa sürmüş olsa da izleyenleri gençlik yıllarına götürdüğü yadsınamaz bir gerçektir.

4- Hayat Bilgisi

Herkesin eğitim hayatında büyük olasılıkla bir Afet öğretmen geçmiştir. Dış görünüşü sert olan ama bir o kadar da vicdanlı ve merhametli olan Afet öğretmenin öğrencileri olan Ortega, Törpü, Barbie, Kopil gibi öğrencileri ile geçen diyalogları bir zamanların en komik ve eğlenceli gençlik dizisini gözler önüne sermiştir.

5- Kavak Yelleri

Deniz, Aslı, Mine ve Efe isimli oyun karakterleri olan dört arkadaşın Urfa’da geçen macera dolu hayatlarının anlatıldığı bu dizi uzun yıllar hafızalardaki kalıcılığını korumuştur.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)