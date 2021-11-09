Genel

Elon Musk Twitter profili daha çok takip ediliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji9 Kasım 2021
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Elon Musk, tek bir tweet’i yada Twitter sayfasında bulunan profiline herhangi bir kripto para birimi yazması ile o kripto paranın uçuşa geçmesine sebep oluyor.

lon Musk’ın kripto para piyasasını sallayan hareketler yaptığını daha önceden duymuştuk. Hatta birçok ülke Elon Musk’ın piyasaları bozduğu için şikayet etmişti. Elon Musk, daha önce özellikle Bitcoin, Dogecoin ve Shiba Inu’nun değerlerini katlayacak seviyelerde hamleler yapmıştı.

Yukarıda gördüğünüz gibi Lorde Edge olarak isimini değiştirince aynı isme sahip kripto parası % 630 gibi bir değer kazandı.

Elon Musk’un hali hazırda 63 milyon gibi bir takipçisi bulunuyor. Herkes hesabını daha iyi takip ediyor. Birkaç seferdir böyle hareketler yaptığı için Elon Musk’un profili ve attığı tweet’ler daha çok takip ediliyor.

Bir süre sonra baktığımızda ise Elon Musk tekrardan adını değiştirerek eski haline getirdi.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji9 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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