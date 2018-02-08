E-Devlet soyağacı sorgulama neden açılmıyor

E-Devlet tek tık ile artık 1800’lü yıllarda yaşayan akrabalarınızı dahi bulmanızı sağlayan soyağacı özelliğini devreye soktu.

E-Devlet son zamanlarda yaptığı yenilikler ile atılımlarına devam ediyoru.E-Devlet soyağacı sorgulama özelliği ile bilmediğiniz akrabalarınızı öğrenebileceksiniz.Bundan sonra E-Devlet’e giriş yaptığınızda soyağacınızı çıkarabilirsiniz.Uzun zamandır gelecebileceği dedikodularına kimse inanmıyordu.E-Devlet soyağacı özelliği aktif olduktan sonra herkesin E-Devlet’e giriş yapmaya çalışması ile E-Devlet aşırı derecede yavaşladı.

E-Devlet Soyağacı sorgulama nedir?

E-Devlet’e gelen bu özellik ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı veritabanında bulunan tüm soyağacınızı tek tıkla öğrenmenizi sağlamaktadır.E-Devlet sistemine girip “belge olştur” diyerek 1800’lü yıllara kadar soyağacınızı oluşturmanıza izin veren bu özellik kısa süre birçok kişinin ilgisini çekmiştir.Aşırı yoğunluktan dolayı girişler çok yavaş ilerlemektedir.Hatta aşırı yoğunluktan dolayı sistem şu uyarıyı vermektedir. “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır.İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir.Bekleme süreniz hizmet veren kurumun işlem kapasitesine göre değişebilir.İşleminiz tamamlandığında, otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçeceksiniz”

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