Günümüzün en fazla merak edilen ve hakkında detaylı olarak bilgiler alınmak istenen konularından biri de dünyanın en büyük göllerinin hangileri olduğu ve ne gibi özelliklere sahip olduğudur.

Dilerseniz çokça merak edilen bu konumuz hakkında makalemiz üzerinden gerekli bilgileri sunalım. Dünyanın en büyük gölleri denildiğinde akla hiç kuşkusuz ki ilk olarak Hazar Denizi gelmektedir. Hazar Denizi olağanüstü büyüklüğü sayesinde dünyanın en büyük göl sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Fakat dünyanın birçok ülkelerinde farklı özelliklere sahip olan pekçok göllerin de bulunduğunu buradan belirtmek isteriz. Bu makalemizde ise dünyanın en büyük 11 gölü hakkında bilgiler sunacağız. Bilindiği üzere ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü’müz maalesef ki dünyanın en büyük göl listesinde yer almamaktadır. Bu ayrıntı hakkında da sizlere özet bilgi sunduktan sonra şimdi de dünyanın en büyük 11 gölü hakkında hemen bilgiler sunalım.

İşte Dünyanın En Büyük 11 Gölü;

Hazar Denizi;

Yukarıda da belirttiğimiz gibi dünyanın en büyük gölleri arasında birinci sırada yer alan göl Hazar Denizidir. Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan ülkesine kıyısı bulunan Hazar Denizinin yüzölçümü ortalama olarak 371.00 kilometrekaredir. Toplamda 78.200 kilometreküp su haciminin bulunduğu Hazar Denizi Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki alanda toplamda 7.000 kilometrelik büyük bir kıyıya sahiptir. Hazar Denizinin etrafında 5 ülke yer almaktadır. Ayrıca dünyanın en derin üçüncü gölü olan Hazar Denizi ortalama olarak 1.025 metrelik derinliğe sahiptir. Hazar Denizinin en uzun yeri ise ortalama olarak 1.030 kilometredir. Hazar denizinin en geniş yeri ise ortalama olarak 435 kilometredir.

Superior Gölü;

Dünyanın en büyük 11 gölünden biri de Güney Amerika kıtası, Kanada ülkesinde kıyıları bulunan Superior Gölüdür. Ayrıca dünyanın en büyük tatlı suyu da olan Superior Gölünün toplam yüzölçümü ise 82.414 kilometre karedir. Hacim ortalaması ise 12.100 kilometreküptür. Dünyanın ikinci ve Kuzey Amerika Bölgesinin de en büyük birinci gölü olan Superior Gölünün kıyılarının büyük bir kısmı Güney Amerika kıtasında yer almaktadır.

Victoria Gölü;

Dünyanın en büyük 11 gölünden biri de Afrika ülkesinin en büyük gölü olan Victoria Gölüdür. Toplamda 69.485 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahip olan Victoria Gölü Hacim bakımından ise ortalama olarak 2.750 kilometre küplük büyük bir hacime sahiptir. Dünyanın en büyük üçüncü gölü olan Victoria Gölü ayrıca harika bir coğrafi konumda yer almaktadır.

Huron Gölü;

Dünyanın en büyük 11 gölünden biri de Huron Gölüdür. Toplamda 59.600 kilometre kareli yüzölçümüne sahip olan Huron Gölü ayrıca dünyanın en büyük dördüncü gölüdür. Huron Gölünün hacmi ise ortalama olarak 3.540 kilometre küptür.

Michigan Gölü;

Dünyanın en büyük 11 gölü hakkında sizlere bilgiler sunmaya devam etmekteyiz. Dünyanın en büyük 11 gölünden biri de Michigan Gölüdür. Ayrıca dünyanın en büyük beşinci gölü de olan Michigan Gölü toplamda 58.000 kilometre karelik yüzölçümüne sahiptir. Michigan Gölünün ortalama hacmi ise 4.900 kilometre küptür.

Tanganliyen Gölü;

Dünyanın en büyük 11 gölünden biri de Afrika ülkesinde yer alan Tanganliyen Gölüdür. Ayrıca Afrika ülkesinin en derin gölü olan Tanganliyen Gölü ortalama olarak 232.900 kilometre karelik yüzölçümüne ve ortalama olarak 18.900 kilometre küplük su hacmine sahiptir. Tanganliyen Gölü ayrıca dünyanın en büyük altıncı gölüdür.

Baykal Gölü;

Dünyanın en büyük 11 gölünden biri de Baykal Gölüdür. Kıyılarının Asya kıtası ile Rusya ülkesi arasında yer aldığı Baykal Gölü ayrıca dünyanın en derin gölü olma ünvanına sahiptir. Ortalama olarak 31.500 kilometre karelik yüzölçümüne sahip olan Baykal Gölü toplamda 23.640 kilometre küplük su hacmine sahiptir.

Great Bear Gölü;

Dünyanın en büyük 11 gölünden biri de Great Bear Gölüdür. Ayrıca dünyanın sekizinci büyük gölü de olan Great Bear Gölü ortalama olarak 31,080 kilometre karelik yüzölçümüne sahiptir. Great Bear Gölü toplamda 2.236 kilometre küplük su hacmine sahiptir. Great Bear Gölünün kıyıları ise Kuzey Amerika ile Kanada ülkesine uzanmaktadır.

Malavi Gölü;

Dünyanın en büyük 11 gölünden biri de Afrika kıtasının Tanzanya bölgesindeki Mozambik şehrinde yer alan Malavi Gölüdür. Ayrıca dünyada en fazla balık çeşidinin yer aldığı Malavi Gölü ortalama olarak 30,044 kilometre karelik yüzölçümüne sahiptir. Malavi Gölünün su hacmi ise yaklaşık olarak 8.400 kilometre küptür. Malavi Gölü aynı zamanda dünyanın dokuzuncu büyük gölüdür.

Great Slave Gölü;

Dünyanın en büyük 11 gölünden biri de Kuzey Amerika bölgesinde yer alan Great Slave Gölüdür. Ayrıca Kuzey Amerika bölgesinin en derin gölü olan Great Slave Gölü toplamda 28.930 kilometre karelik yüzölçümüne sahiptir. Dünyanın en derin onuncu gölü olan Great Slave Gölünün su hacmi ise ortalama olarak 1.560 kilometre küptür.

Erie Gölü;

Dünyanın en büyük 11 gölünden biri de kıyılarının Kuzey Amerika bölgesinde yer alan Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Erie Gölü ayrıca dünyanın en büyük on üçüncü gölüdür. Toplamda 25.719 kilometre karelik yüzölçümüne sahip oaln Erie Gölü ortalama olarak 489 kilometre küplük su hacmine sahip olmaktadır.

Dünyanın en büyük 11 gölünden sonuncusu olan Erie Gölü hakkında da sizlere gerekli bilgileri sunduktan sonra dünyanın en büyük 11 gölü hakkındaki makalemizi burada sonlandırmaktayız.

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