Dünyanın 7 Harikası’nın neler olduğunu merak ediyorsanız sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.

Dünyanın Yedi Harikası tanıtım, ilk olarak Milattan Önce 5. yüzyılda ünlü tarihçi Heredot tarafından kullanıldı fakat zaman içinde genişletilerek bugünki hâline geldi. Bugün dünyada çok sayıda sanat eseri olsa da, 7 harika bunların arasında en iyileri ve en önemlileri olarak kabul görüyor. Üstelik 2 tanesi de ülkemiz Türkiye’de yer alıyor!

1. Keops Piramidi

Bütün Mısır Piramitleri olmasa da, Keops Piramidi dünyanın 7 harikası arasında yer almaktadır. Ülkenin başkenti Kahire’de yer alan bu piramit, aynı zamanda yedi harika arasındaki en eski yapıt ünvanını taşıyor. Firavun Keops tarafından 22 yılda yaptırılan piramit, 145.75 metre yüksekliğe, 229 metre genişliğe ve 51 derece eğime sahiptir.

Neredeyse tek bir geometrik hatası dahi olmayan Keops Piramidi’nde firavunun odası yer alırken, burası tabandan 40 metre yükseklikte ve tavandan da 100 metre aşağıdadır. Arkeologlar piramitin yapımı için 100 bin kadar işçinin çalıştığını söylerken, 2 tonluk taşlar kullanılmıştır. Keops Piramidi’nin nasıl bu kadar kusursuz inşa edildiği, bugün bile hâlâ sır gibidir.

2. Babil’in Asma Bahçeleri

Babil’in Asma Bahçeleri, Milattan Önce 605 yılında Babil kralı Nebukadnezar tarafından yapılmıştır. Bahçe çorak bir çölün ortasına inşa edilirken, içinde akan sular ve çeşitli bitkiler yer almaktadır. Elbette bunlar günümüzde olmasa da, bahçenin uzunluğu 80 kilometre ve genişliği de 25 metredir.İddialara göre bu bahçeleri kral, karısı Semiramis’e hediye vermek amaçlı yaptırmıştır.

3. Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı, aynı adlı tanrıça Artemis adına Milattan Önce 550 yılında Lidya’nın kralı Croseus tarafından inşa ettirilmiştir. Döneminin en ünlü mimarlarının çalıştığı yapınak tamamen mermerden yapılırken, bronz heykeller de kullanılmıştır.Hem dini, hem ticari bir alan olan Artemis Tapınağı bugün İzmir’in Selçuk ilçesinde hâlâ kalıntılara sahiptir.

4. Zeus Heykeli

Bu heykel, olimpiyat oyunlarının da düzenleyicisi, göklerin tanrısı Zeus adına Milattan Önce 456 yılında yapılmıştır. Adını Olimpos şehrinden alan Zeus Heykeli, ilk başta bir tapınak olarak tasarlanmıştır. Heykelin bir tarafında zafer tanrıçası Nike, diğer tarafındaysa kartal asası yer alır.

5. Rodos Heykeli

Rodosluların Milattan Önce 282 yılında yaptığı heykel, güneş tanrısı olan Helios’a adanmıştır. 32 metre yüksekliği varken, heykel elinde bir meşale tutmaktadır. Dev heykel toplam 12 yılda tamamlanırken, bir zamanlar Rodoslular bu heykelin kendilerini koruduğuna inanmaktaydı.Rodoslular için birlik ve beraberlik simgesi de olan bu dünya harikası, maalesef sadece 56 yıl ayakta kalabilmiştir ve deprem sonucu yıkılmıştır.

6. İskenderiye Feneri

Milattan Önce 290’lı yıllarda yapılan ve amacı denizden geçen gemilerin güvenliğini sağlamak olan İskenderiye Feneri’ni Büyük İskender yaptırmıştır. 166 metre yüksekliğindeki bu büyük yapı, beyaz mermerden inşa edilirken, tarihteki en büyük fener ünvanına da sahiptir.İskenderiye Feneri her ne kadar uzun yıllar ayakta kalsa da, 15. yüzyılda tamamen yok olmuştur.

7. Bodrum Halikarnas Mozolesi

Halikarnas Mozolesi’ni Milattan Önce 350 yılında Kral Mausollos, eşi ve kız kardeşi için inşa ettirmiştri. 45 metre yüksekliğindeki bu mozole, 30 metre genişliğe ve 25 metre de uzunluğa sahiptir.Her ne kadar mozole 16. yüzyıla kadar yaşasa da, maalesef Haçlı Seferleri’yle bölgeye gelen St. John Şövalyeleri bunu yıkarak, taşlarını Bodrum Kalesi’nin yapımında kullanmıştır. Günümüzde Bodrum Mozolesi’nin sadece ufak kalıntıları kalmıştır.

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