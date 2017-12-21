Diriliş Ertuğrul’u çarşamba günleri reyting’den indirecek yok

Diriliş Ertuğrul son bölümün reytinglerde nasıl diye merak ediyorsanız kısa bir bilgilendirme yapmak istedik.

Her hafta çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Diriliş Ertuğrul 20 Aralık 2017 günü yayınlanan bölüm ile zirveyi hemen kaptı.Bir hafta önce yeni bölüm yayınlanmadığı için reyting’de düşüş yaşamıştı.Yayınlanmayan haftada özel bölüm hazırlanarak Diriliş Ertuğrul’un daha önceki bölümlerinden sahneler gösterilmişti.Bu özel bölüm bile reytinglerde ilk 4’e girmişti.Bu haftaki yeni bölüm sonrasında tüm reyting kategorilerinde birinci sırayı aldı.Diriliş Ertuğrul yeni bölüm başlamadan en son bölümün özeti bile açık ara reytinglerde 2.sırayı aldı.TOTAL reyting sonuçlarında ise ilk sırada yer alırken reyting oranı arkasından gelen ana haber bültenini 3’e katladı.

Sonuç olarak baktığımızda çarşamba günleri Diriliş Ertuğrul’u zirveden indirmek neredeyse imkansız diyebiliriz.Zaten takip ettiğinizde çarşamba günü yeni bir dizi başladığında bir süre sonra dizinin yayın günü değişmektedir.

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