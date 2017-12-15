Diriliş Ertuğrul yeni bölüm olmayınca reytinglerde geriledi

Her hafta çarşamba günlerinin favori dizisi Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta yayınlanmayınca reyting sonuçlarında hafif bir düşüş yaşadı.

Normal şartlarda çarşamba günlerinin değişmeyen zirve sahibi Diriliş Ertuğrul, 13 Aralık 2017 günü yayınlanan özel bölümü nedeniyle Total reyting sonuçlarında 3.sırada yer aldı.Her hafta reyting yarışı yaptığı Meryem diziside 1.sırayı aldı.Ayrıca Fatih Portakal ile FOX Ana haber bültenide 2.sıraya yerleşti.

Diriliş Ertuğrul ile Meryem dizisinin her hafta yaşanan çekişmesi bakalım 20 Aralık 2017 günü nasıl olacak göreceğiz.Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümü haftaya yayınlanacaktır.Bu arada bu haftayı pas geçme nedeni olarak bazı kostümlerin çıkan yangında zarar görmesi olarak internette açıklandı.

İnterneti çok fazla kullanmayan kişiler yeni bölümün bu hafta olmayacağı haberini ise TRT-1 kanalı açınca özel bölümü görünce öğrendi.Aslında geçen hafta yayınlanan bölüm bittikten sonra yeni bölüm fragmanı yayınlanmayınca şüpheler olmuştu.Gelecek haftaki fragman ise dün akşam TRT-1 ekranlarında çıktı.

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