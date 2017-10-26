Diriliş Ertuğrul reytinglerde zirveyi kaptı

Her hafta çarşamba günlerinin favori dizisi başladı.Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede zirveyi bırakmayacak gibi gözüküyor.

TRT-1 kanalının favori dizisi Diriliş Ertuğrul dizisi uzun süren sezon tatilinin arasından 25 ekim 2017 tarihi ile yeni sezon ilk bölümü başladı.Tabi dizi başladıktan sonra reyting sonuçlarında büyük yarışlar yaşanmaya başladı.Diriliş Ertuğrul dizisi dünkü bölüm ile reyting sonuçlarında birinci sıraya yerleşti.Önceki haftalarda Kanal D kanalında yayınlanan Meryem dizisi hep birinci sırada yer alıyordu.

Diriliş Ertuğrul başladıktan sonra Meryem dizisi üçüncü sırayı aldı.Önceki sezonlarda olduğu gibi Diriliş Ertuğrul’un birçok fanatiği bulunmaktadır.Yeni sezon bölümleri başlamadan önce fragmanları yayınlandığında Ertuğrul’un öleceği zannedenlerin sayısı arttığı için fragmanların internettte izlenme oranları bile milyonları buldu.25 Ekim 2017 AB Reyting sonuçlarına göre Diriliş Ertuğrul 16.51 gibi yüksek bir reyting oranı aldı.Diriliş Ertuğrul’un özet bölümü ise 10.28 izlenme oranı almıştır.Meryem dizisi ise 3.sırada 6.16 izlenme oranı almıştır.

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