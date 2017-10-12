Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul ölüyor mu sorusu çok saçma

Bugün bir ziyaretçimiz bize Diriliş Ertuğrul dizisi fragmanını izlediğini ve Ertuğrul’un ölüp ölmediğini sormuştur.

Normal şartlarda genellikle teknoloji haricinde konulara genellikle cevap vermiyoruz.Fakat ziyaretçimiz internette çok araştırdığını fakat net bilgi bulamadığı için cevap vermeye karar verdik.

Diriliş Ertuğrul dizisi son yılların en çok sevilen dizisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Birçok haber sitesinde Ertuğrul diziden bu sezon ayrılıyor mu? Şehit mi oluyor gibi haberler yapmaya başladı.Mantıklı düşünüldüğümde Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyunucu neden diziden ayrılsın? Asıl oyuncu olmadan dizi mi olur demeniz gerekiyor. Ertuğrul Gazi tarihte 93 yaşında olduğu yazmaktadır.Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan sadece bu sezon değil daha 3-4 sezon rahat oynar kanısındayız.

Ayrıca bu kadar popüler bir dizi hakkında bu tarz haberlerinde çıkması çok normaldir.Diriliş Ertuğrul dizisi bu ay içerisinde başlayacak fakat dizi fragmanlarına baktığımızda ise malesef tarih gözükmemektedir.

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