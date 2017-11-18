Dev Tukan hakkında bilgiler

Dev tukanlar 63,5 cm büyüklüğe kadar ulaşabilirler ve bu büyüklükteki bir dev tukan tür içindeki en büyükleridir.

Dev tukanlar parlak turuncu bir gaga, siyah tüylerle kaplı vücudu ve beyaz tüylerle kaplı boynu ile kolayca tanınırlar. Parlak turuncu gaganın uzunluğu yaklaşık 19 cm’dir (kuşun toplam uzunluğunun üçte biri).Ama önemli boyutuna rağmen, gaganın düşündüğünüzden daha az ağırlığa sahiptir.Protein keratininden oluşan gaganın yapısı,çok düşük bir kütle oluşturacak şekilde birçok hava cepleri içermektedir.Ayrıca, yakın tarihli araştırmalar, onların gagasında bu yapıların vücut ısısını ayarlayarak düzenlediği sonucuna varmıştır.Daha fazla kan akışı, daha fazla ısı salınması demektir. Tukanlar uyurken, vücudunu sıcak tutmak için gagalarını tüylerinin altına sokarlar.

Dev Tukanlar besinlerinin ana kaynağı olan meyveyi koparmak ve soymak için gagalarını kullanıyorlar.Buna ek olarak, gaganın böcekleri, kurbağaları ve sürüngenleri yakalamasına yardımcı olan gaga ile aynı uzunluğa sahip düz bir dil bulunur. Dev tukanlarbazen diğer kuşların yumurtalarını da yiyor. Onlar ağaçlar üzerinden çok vakit geçirmesine rağmen iyi birer uçucu değiller. Tukanlar daha çok atlayarak ağaçlar arasında gezinirler. Onlar uçarken, kanatlarını şiddetle çırparak uçmaya çalışırlar, yalnızca kısa mesafe uçuşları yaparlar.

Tukanlar ağaçların oyuklarında yuva yapar.Genellikle ağaçkakan tarafından oluşturulan ve terk edilen boşluklara girerler.Birkaç tukan tek bir oyukta birlikte yaşar. Genellikle yılda iki veya dört defa bu oyuklara yumurtalarını bırakırlar. Her iki birey de yumurtaları 16-20 gün inkübe eder. Bir kez civciv çıktığında, her iki ebeveyn de yavru için bakım yapmaya devam eder. Yavru tukanın tırnakları çıkmamış gagalı olarak doğmamıştır; kuşlar geliştikçe gagaları büyür.

Güney Amerika’ya özgü devtukanlar, tropik ormanlar, savanlar ve çalılıklar da dâhil olmak üzere bir dizi habitatta yaşıyor.

Korunma Durumu

Dev tukanlar çeşitli habitatlar içinde yaşayabildikleri için, diğer türler gibi yağmur ormanlarının yok edilmesine karşı hassas değillerdir.Nüfusu belirlenmemiştir, ancak sık sık görülebildikleri içinde büyük bir nüfusa olduğu düşünülmektedir.Bu nedenle, devtukanlar IUCN tarafından en az endişe kaynağı olarak listelenmiştir ve türlerin korunması için özel bir çaba bulunmamaktadır.

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