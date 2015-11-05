Çocuklarda topallama Geçici sinovit (eklem nezlesi) 24 gün sürdü

Çocuklarda topallama Geçici sinovit (eklem nezlesi)

Sizlere faydası olacak bir yazı paylaşmak istedik.Başımıza gelen çocuklarda topallama ile başlayan geçici sinovit yani eklem nezlesinin geçme sürecini yazmak istedik.

İlk olarak şunu söyleyelim bu hastalığın geçici olduğunu belirtelim.

Bir sabah kalktığımda 4 yaşındaki oğlumuzun sağ bacağını topallayarak yürüdüğünü fark ettik.Bu bizi çok korkkutmuştu.Eminim bu hastalığı yaşayanlar çok iyi anlar.Neyse hemen hastaneye götürdük, çocuk doktoru tam kan tahlili istedi.Kan sonuçlarında her şey normal çıktı.Bu geçici sinovitte genellikle kan sonuçları normal olarak gözüküyor fakat topallamaya devam ediyor.Doktor sonuçlara göre herhangi bir ilaç yada antibiyotik vermedi.Doktorun anlattığına göre geçici sinovitin en büyük sebeblerinden bir tanesi ise 1-2 hafta öncesinde çocuğun geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu bağlı olarak bu hastalık yaşanıyormuş.

Detaylı bir açıklama yaptığında da eklem yerlerinde karakol görevi gören yerler olduğunu ve bu geçici sinovit mikropları vucüdün yararlı bir organizması şekline girerek vucüdü kandırıyor ve eklem yerine tutunuyor.Buda çocuğun sekerek yürümesine neden oluyormuş.

Bu hastalık ile hiç yürüyemeyen bile olabiliyormuş.Bizde ise sadece çocuk sabahları kalktığında topallıyor sonra geçiyor.Akşama kadar koşuyor geziyor gece yatıyor sabah kalkıyor tekrar topallıyor.Bir kaç geçer dedik ve internette ne var ne yok araştırdık.İnternette yazdığına göre 10 gün sürebiliyormuş.Bizim 10 günü geçtiğinde tekrar doktora gittik.Bu sefer ultrason ve röntgen çektirdik bütün sonuçlar nomal çıktı. Ortapedi doktoru bu süreçte ateş düşürücü ilaçlar kullanmamızı söyledi.Antiboyotiğin bu hastalıkta işe yaramadığı ve beklemekten başka çare olmadığını iletti.

Biz bu süreçte ateş düşürücü ilaçlar kullandık ve tam 24 gün süren bir geçici sinovit ile karşılaştık.Bu hastalık tekrarlayabiliyormuş.İnşallah kimse yakalanmaz, yakalanırsada bir daha geçirmesinler.Çünkü bu süreç aileleri adeta yıkıyor.

Sonuç olarak adı üstünde geçici bir hastalık.Fakat en önemlisi bu hastalık başlamadan önce herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu yada gribal enfeksiyonu geçirdi mi?

Eğer kafanızda takılan bir soru yada tedavi süreci hakkında sormak istedikleriniz olursa lütfen bize yorum olarak yazınız.Sizlere gerekli en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız.

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