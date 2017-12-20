Çiftlik Bank cep şifresi gelmeme sorunu

Uzun bir aradan sonra gelen destek mesajlarına tekrardan cevap veriyoruz.Eğer beklettiysek lütfen kusura bakmayınız..

Hüsnü isimli bir takipçimiz çiftlikbank kullandığını, para çekmek istediğinde ise cep telefonuna mesaj gelmediğini, bu sorunu nasıl düzeltebileceği konusunda bilgi istemiştir.Çiftlikbank sitesinin resmi internet sayfasını uzun bir süre inceledik.Bu sorun ile karşılaşan birkaç kişiyi gördük.Sitenin facebook hesabından verilen cevapları incelediğimizde ise genel olarak telefonunuzun ön belleğini temizleyip telefonu yeniden başlattıktan sonra sorunun gittiği yazmaktadır.

Bir kullanıcı bu yöntemi uyguladığını ve sorunun çözüldüğünü de yazmıştır.Ön belleği silme konusunu ise Google PlayStore’a girip, Clean Master uygulamasını indirip, telefonunu ön belleği temizlediğinde telefonu yeniden başlattığında şifrelerin tekrar geldiğini yazmıştır.Eğer bu sorun ile karşılaşan olursa bu yöntemi deneyip başarılı sonuç alıp almadığı konusunda bize yorum yazarsa çok memnun oluruz.Bu sorun ile karşılaşan başka kişilere yardımcı olmuş olursunuz.

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