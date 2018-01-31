Çelik Yumruklar’ın Max’in son hali

Arada sırada sizlere eğlenceli bilgiler vermek istiyoruz.

Zaman ilerledikçe bir zamanların meşhur çocukları büyüdü.Bugün büyüyen bir ünlüyü hatırlatmak istedik.

Real Steel yani Çelik Yumruklar filmi 2011 yılında vizyona girmişti.Hatırlarsanız vizyona girdiği anda binlerce kişi bu filmi izlemek için bilet sırasında beklemişti.Çelik Yumruklar filminin yönetmenliğini Shawn Levy yaptı.Charlie Kenton rolünü ise Hugh Jackman üstenmişti.Filmde Charlie’nin oğlu Max’i herkes hatırlar.Özellikle Robotları adam ile yaptığı dans hala izleniyor.Max karakterini canlandıran Dakota Goyo filmde 12 yaşındaydı.

Aradan geçen 7 seneden sonra nasıl olduğunu merak ettiniz mi? 1999 doğumlu olan Max, şimdi 18 yaşında ve küçük sevimli halinde pek farkı yok diyebiliriz.

Tabi Dakota Goyo sadece Çelik Yumruklar filminde oynamadı.Bu filmden öncede birçok filmde yer aldı.Goyo, 2009 yılında ABC Pilotu filminde IQ seviyesi 190 olan yetim bir çocuk olan Charlie karakterini canlandırdı.

2007 yılında Şampiyona Direniş filminde Josh Hartnett karakterinin oğlu olan Teddy’i canlandırdı.Ayrıca Thor filminde Thor’un gençlik zamanını canlandırdı.

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