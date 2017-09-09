CBC Sport frekans bilgileri

Bir ziyaretçimiz bizden CBC Sport TV kanalını nasıl izleyebileceği ve CBC Sport TV frekans bilgileri konusunda destek maili istemiştir.

CBC Sport kanalı son zamanlarda internette en çok aranan kanallar arasında yer alıyor.Bu kanalı popüler olmasının altında yatan ise ücretsiz maçları izleyebilme ihtimali olmuştur.

Ülkemizden CBC Sport kanalını izlemek için malesef normal kullandığınız Türksat çanak antenininiz yeterli gelmemektedir.Kullandığınız uyduyu yada ikinci bir çanak anteniniz varsa AzerSpace 46° uydusuna çevirmeniz gerekiyor. Çevirme işlemini gerçekleştirdikten sonra kumanda ile kanal ekle sekmesine girip konunun sonundaki frekans bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır.

UYDU İSMİ: AzerSpace 1/Africasat 1a2

KANAL İSMİ: CBC Sport Tv3

KANALIN FREKANSI: 111344

POLARİZASYON: H – Yatay 5

SEMBOL ORANI: 275006

FEC DEĞERİ: 5/6

İsterseniz direk olarak CBC Sport frekans bilgilerini girerek sadece bu kanalı bulabilir, isterseniz yönlendirdiğiniz derecedeki tüm kanalları taratarak CBC Sport kanalınıda izleyebilirsiniz.

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