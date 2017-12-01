Cam tezgah, Avize temizliği ve bakımı nasıl olur

Cam tezgahların bakımı çok önemlidir. Cam tezgahlar her daim temiz ve parlak olması gereken hassas bir ev eşyasıdır.

Cam tezgahlar hijyen bakımından temizlikte çok önemlidir. Cam tezgahların temizliği için en ideal olanı su ve cam silme deterjanlarıdır.

Ancak ıslak bezle sildiğiniz sürece cam tezgahları kurulamalısınız. Eğer cam tezgahlarınızı parlatmak isterseniz size en yardımcı olacak şey limondur. Cam silme suyunuza birkaç damla limon akıtırsanız cam tezgahınız yeterince parlak olacaktır. Eğer cam tezgahınızda çizikler varsa bu çizikleri diş macunu ile silerseniz cam tezgahınızda çizikler kalmadığını göreceksiniz.

Avize temizlikleri ise oldukça zor olmasına rağmen evimizde gerekli bir temizliktir. Avizelerin bakımı için rutin olarak avizenizi yumuşak bir bez ile hafifçe siliniz. Bu işlem ile rahatça avizenizin üstündeki tozları giderebilirsiniz. Bunun yanı sıra avizelerin çıkarılan yerleri çıkarılıp suda bekletilerek temizlenmelidir. Eğer çıkartılamıyorsa bez ile güzelce silin. Bunun sonucunda güzel ve hoş parlaklıkta avizelere sahip olacaksınızdır. Eğer sadece tozlu ise sadece bez ile hafifçe silin.

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