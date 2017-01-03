Bugün Eşkiya dizisi var mı?

Bir ziyaretçimiz bizden bugün eşkiya dizisi yeni bölüm olup olmadığı konusunda bilgi istemiştir.

Normal şartlarda teknoloji destekli konuları hariç olan konulara pek cevap vermiyoruz fakat birden fazla sorular gelince bu soruya yanıt vermek istedik.Her hafta salı günlerinin favori dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi bu hafta yeni bölüm olup olmadığı çok merak ediliyor.Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin yayınlandığı ATV kanalının resmi internet sitesindeki yayın akışına baktığımızda 3 ocak 2017 günü yeni bölüm olmadığını görüyoruz.

ATV kanalının yayın akışında saat 20:00’da Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin olduğunu görüyoruz.ATV’nin 3 ocak 2017 günü yayın akışı ekran görüntüsünü ise konumuzun başına ekliyoruz.

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