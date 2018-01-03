Bugün Diriliş Ertuğrul var mı?

Her hafta çarşamba günlerinin favori dizisi Diriliş Ertuğrul bugün var mı soruları çok sık gelmeye başlayınca bizde bu soruyu yanıtlamak istedik.

Şüphesiz yayınlandığı ilk bölümden itibaren favori olan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam (3 Ocak 2018) günü ekranlarda olmayacak.Neden Diriliş yok sorusuna yanıt ise gecikmeden geldi.

TRT-1’den yapılan açıklamada ” Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlamakta olduğumuz Diriliş “Ertuğrul”, siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığımızda kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız.Diriliş “Ertuğrul” yeni bölümüyle 10 Ocak çarşamba sizlerle olacaktır.Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bu gelen açıklamadan sonra sosyal medya üzerinden oldukça tepki aldığını görüyoruz.Diriliş Ertuğrul dizisinin resmi twitter hesabından yapılan bu açıklamadan sonra kısa süre için 900 yorum aldı.Tabi çoğunluğu sitem dolu diyebiliriz.

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