Bu akşam Eşkiya var mı?

Her hafta salı günlerinin favori dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz bu hafta yayınlanacak mı sorusunu bir ziyaretçimiz bize iletmiştir.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi uzun zamandır Salı günlerinin değişmeyen favorisidir.Reyting sonuçlarına baktığınızda da zaten bu diziyi kolay kolay indirebilecek bir dizi yok diyebiliriz.Dizi tutkunlarının en büyük korkularından bir taneside aynı gün ve saat maç denk gelmesidir.6 Şubat 2018 günü Eşkiya dizisinin yayınlanacağı saate Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı denk geldi.

Malesef Eşkiya dizisi bu hafta yayınlanmayacak.Bildiğiniz üzere Ziraat Kupası maçları ATV kanalında yayınlanmaktadır.Çeyrek Final 2.maç 20:30’da ATV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.Eşkiya yeni bölüm 13 Şubat 2018 günü ekranlarda olacağı açıklandı.

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