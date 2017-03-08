Bu akşam Diriliş Ertuğrul yeni bölüm var mı?

Her hafta çarşamba günleri yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi yeni bölümün 8 mart yeni bölümü bu akşam olup olmadığı merak ediliyor.

Geçen hafta yeni bölüm yayınlanmadığı için gözler bu haftaki yeni bölüme çevrildi.Saat 20:00’da normal şartlarda Diriliş Ertuğrul özet bölümü başlıyordu.Televizyonlarında TRT-1’i açan izleyiciler özet bölümünün olup olmadığını görünce hemen internetten bugün Diriliş Ertuğrul olup olmadığını araştırmaktadır.

TRT-1 8 Mart yayın akışına baktığımızda Diriliş Ertuğrul yeni bölümün saat 21.00’da başlayacağını görmekteyiz.Özet bölümünün yayınlandığı saat aralığında ise Cumhurbaşkanı özel yayın programının olduğunu görmekteyiz.Yayın bittikten sonra direk olarak yeni bölüm başlayacaktır.

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