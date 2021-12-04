BTC aralıksız düşüyor! BTC’den yön yukarı mı?

BTC 3 aralık saat 15:00’dan itibaren aralıksız düşüş ile 47.600 dolar fiyattan işlem görüyor. Dün akşam saatlerinde hafif düşüşler ile Bitcoin yatırımcılarını tedirgin ediyordu. Gece 00:00’dan itibaren hızlı düşüş gerçekleştirerek toplamda yüzde 12 oranında kayıp yaşattı.

Alt coinler ise hemen hemen hepsi yüzde 30 seviyesinde yatırımcılarına kayıp göstertti. Gece saatlerinde artan satış baskısı ile kısa süreliğinde 42.000 dolara iğne atıp geri 47.000 dolar seviyelerine çıktı. Bu kadar hızlı düşüşe kimse anlam veremedi. Gece saatlerinde Twitter’da en çok popüler olan etiketler arasında BTC yer alıyordu.

Bu düşüşten sonra tekrardan yukarı yönlü alış gelecek mi yoksa daha kötü senaryolar ile BTC’nin yönü aşağıya mı doğru olacağına zaman karar verecek. Temmuz ayından gelen yükseliş trendini kıran BTC, kendine yeni destekler oluşturmaya çalışıyor gibi gözükmektedir.