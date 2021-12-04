Genel

BTC aralıksız düşüyor! BTC’den yön yukarı mı?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji4 Aralık 2021
0 Bir dakikadan az

BTC 3 aralık saat 15:00’dan itibaren aralıksız düşüş ile 47.600 dolar fiyattan işlem görüyor. Dün akşam saatlerinde hafif düşüşler ile Bitcoin yatırımcılarını tedirgin ediyordu. Gece 00:00’dan itibaren hızlı düşüş gerçekleştirerek toplamda yüzde 12 oranında kayıp yaşattı.

Alt coinler ise hemen hemen hepsi yüzde 30 seviyesinde yatırımcılarına kayıp göstertti. Gece saatlerinde artan satış baskısı ile kısa süreliğinde 42.000 dolara iğne atıp geri 47.000 dolar seviyelerine çıktı. Bu kadar hızlı düşüşe kimse anlam veremedi. Gece saatlerinde Twitter’da en çok popüler olan etiketler arasında BTC yer alıyordu.

Bu düşüşten sonra tekrardan yukarı yönlü alış gelecek mi yoksa daha kötü senaryolar ile BTC’nin yönü aşağıya mı doğru olacağına zaman karar verecek.  Temmuz ayından gelen yükseliş trendini kıran BTC, kendine yeni destekler oluşturmaya çalışıyor gibi gözükmektedir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji4 Aralık 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

İşte Red Notice seslendirmesini yapanlar

28 Kasım 2021

Mesajlar telefonun kilit ekranına düşmüyorsa çözüm burada

23 Kasım 2021

Kemal Sunal efsane filmlerinin yapım tarihleri

18 Kasım 2021

1000 adet karton bardak fiyatı 1 haftada zamlandı

18 Kasım 2021

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu