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BTC 36 saatte yüzde 18 düştü

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Ocak 2022
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2022 yılına girdiğimiz günlerde Bitcoin kötü bir başlangıç yaparak yüzde 18 civarında değer kaybı yaşadı. Tabi Bitcoin bu kadar düştükten sonra alt coinlerde de oldukça sert düşüşler yaşandı. Forum sitelerinde gördüğümüz yorumlarda da kaldıraçlı olarak işlem yapan birçok kişinin portföyü sıfırlandığını gördük.

21 Ocak 2022 günü gece 01:00 saatlerinde 42.500 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. 6 saat içerisinde yüzde 10’luk bir değer kaybı yaşadı. Sonraki saatlerde bir süre yataya bağlıyan Bitcoin, 22 ocak 2022 gecesi 38.500 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Hemen sonrasında yüzde 8’lik bir değer kaybı daha yaşayarak toplamda % 18 civarında düşüş yaptı.

Yazıyı yazdığımız saatlerde yine bir süre yatayda işlem görmeye başladı.

Altcoinlerde ise hemen hemen toplamda yüzde 40 civarlarında düşüş yaşandı.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji22 Ocak 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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