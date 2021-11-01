Genel

Braun ateş ölçer sıcaklık kalibrasyonu sadece servis yapar

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Kasım 2021
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Mail adresimize gelen bir soruyu cevapladık ve mail olarak gönderdik. Gelen o soruyu sitemizde yayınlayarak ihtiyacı olan kişilerin faydalanmasını istedik.

Soru: Braun ateş ölçer cihazım var. Uzun zamandır kullanıyorum. Fakat son zamanlarda cihazın normalden fazla ölçtüğünü düşünüyorum. Ateşi olmayan çocuğumu ateşi varmış gibi göstermektedir. Birkaç kişi bana kalibrasyon yapmamı söyledi. Böyle birşey var mı?

Cevap: Braun ateş ölçer cihazların ilk kalibrasyonu üretim esnasında yapılmaktadır. Cihaza sert darbe gelmediği sürece kalibrasyon kolay kolay bozulmamaktadır. Sıcaklık işlemlerinde hata olduğunu düşünüyorsanız mecburen servise göndermeniz gerekmektedir. Braun ateş ölçer cihazların kalibrasyonunu sadece servisler yapabilmektedir.

Sormak istediğiniz soruları mail adresimize ya da yorum yazarak ulaştırabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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