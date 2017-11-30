Bitcoin nasıl üretilir veya nasıl kazanılır?

Bitcoin hakkında merak edilen birçok sorunun cevabını siz değerli okurlarımıza buradan ulaştırmaya devam ediyoruz.

Son zamanların en çok merak edilen para birimleri arasında yer alan Bitcoin nasıl kazanılır ve nasıl üretilir? Sorusunun cevabını bulmak için neler yapmalısınız sizlere bu konuda hakkında bilgilendirme yapacağız.

Bitcoin madenciliği nedir?

Öncelikle Bitcoin kazanmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Birincisi Bitcoin madenciliği yaparak Bitcoin kazanmak, bir diğeri ise piyasalarda bulunan ve satışa sunulan Bitcoinleri alarak Bitcoin sahibi olmaktır.

Bitcoin piyasalara ilk çıktığı yıllarda 1 tanesi 600 – 700 dolar civarında bir rakama denk geliyordu. Ancak 2017 yılının sonlarına doğru 1 Bitcoinin değeri 8 Bin Dolar bandının üstünde seyretmektedir.

Bitcoin madenciliğini yapmak için elinizde ciddi anlamda güçlü işlemcilerin olması gerekmektedir. Ancak bu işlemcilerin piyasalarda kolay kolay bulunan işlemciler olmadığının altını çizmek istiyoruz. Yurt dışında satılan ve oldukça zahmetli bir iş olan Bitcoin madenciliğinin buradan detaylı anlatımı yerine Youtube üzerinden videolarını izlemenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle de bu konuda ülkemizde isim yapmış olan belli başlı kişilerin bulunduğunu açıklayalım. Ancak alacağınız bu maden çıkartıcılar ne kadar fazla olursa Bitcoin kazanma şansınızda bir o kadar fazla olacaktır. Çünkü bilgisayar aracılığıyla kazanılan Bitcoinlerin gece gündüz açık kalması durumunda ciddi anlamda Bitcoin kazanma şansını yakalamış olacaksınız.

Bitcoin hakkında merak ettiğiniz sorularınız için sitemizde bulunan yorum kısmından bizlere aklınıza takılan soruları sorarak bu konuda bilgi alabilirsiniz. Özelikle de Bitcoin madenciliği hakkında ne tür bir işlemci bulunması gerektiği konusunda diğer yazılarımızda detaylı bir inceleme makalesi ele alacağız.

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