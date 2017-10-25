Bitcoin ile vatandaşlık veren Vanuatu Adası hakkında kısa bilgi

Haber sitelerini takip eden geçen günlerde 44 bitcoin ile Vanuatu vatandaşı olabilirsiniz haberleri yer almıştı.

Bu haberlerden sonra birçok kişi Vanuatu adası hakkında araştırma yapmaya başladıİ.Bizde sizlere bu ada hakkında bazı bilgiler vermek istedik.

Vanuatu adası diğer resmi adı ise Vanuatu Cumhuriyeti’dir.Büyük Okyanus’un güneyinde yer almaktadır.Avusturalya’nın 1750 km doğusunda yer alan bu adanın nüfusu 2006 yılı tahminlerine göre 209.000 olduğu düşünülüyor.Bu ada 1606 yılında İspanyol kaşifler keşfetmiştir.1880 yıllarda ise Fransa ve Birleşik Krallık bu adada hak iddia etti.1980 yılında ise Vanuatu Cumhuriyeti bağımlığını ilan etmiştir.Yüzölçümü 12,200 km² olup, toplam sahil şeridi 2,528 km dir. Tropikal iklime sahiptir.Bu ülkenin en büyük şehri ise Port Vila’dır.

Yazımızın başında yazdığımız gibi 44 Bitcoin ile vatandaşlık alabiliyorsunuz.Bu vatandaşlıktan sonra bazı avantajlara sahipte olabiliyorsunuz.44 Bitcoin ne kadar yapıyor derseniz 1 bitcoin 21 Bin TL’dir.Bitcoin değeri günlük değiştiği için bu miktar yazıyı yazdığımız tarih 24 Ekim 2017 tarihi itibariyle geçerlidir.Tabi bu kadar verip vatandaşlık almak isteyen kişi zaten özgür ve zengin kişidir.Tutup bu adada ne işi var?

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)