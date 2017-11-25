Sanal para birimleri arasında en çok tercih edilen ve ismini çok sık duyduğumuz para birimi olan Bitcoin hesabı hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarını sizlere buradan açıklamak istiyoruz.

Son zamanlarda değeri 8 Bin Doları geçerek tarihi bir rekora imza atan Bitcoin, birçok kişi tarafından artık yakından takip edilmektedir. Bu yüzden de Bitcoin hesabı açmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışacağız.

Bitcoin hesabı diye bir terim aslında yok!

Günümüzde sanal para birimlerine olan ilginin her geçen gün giderek artması bu konuda bazı soruların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorulardan bir tanesi de Bitcoin hesabı nasıl açılır? Sorusudur. Bitcoin hesabı açarak burada yatırım yapmak isteyenlerin aslında hesap açmaları gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü Bitcoin bir borsa gibi hesap açılarak yapılan yatırım türleri arasında yer almamaktadır. Bu yüzden alacağınız bir Bitcoin cüzdanı sayesinde sizinde hesabınız bulunmuş olacaktır. Küresele piyasalarda hizmet veren Bitcoin para birimine ait olan bu cüzdanları satın almak için onlarca farklı firmanın bulunduğunu belirtmek istiyoruz. Güvenilirlik konusunda herhangi bir sıkıntısı olmayan bu sitelerden alacağınız Bitcoin cüzdanları sayesinde sizlerinde artık Bitcoin hesabınız olmuş olacaktır. Ülkemizde bu işte öncü firmalardan olan Paribu, Koinim ve BTCTurk gibi firmalardan Bitcoin cüzdanlarını alarak sizlerde yatırımlarınızı bu alana kaydırma fırsatını bulmuş olursunuz.

Bu sitelere giriş yaparak buralarda bulunan formu doldurmanız durumunda Bitcoin cüzdanlarınız aktif hale gelmiş olacak ve artık sizlerde Bitcoin’lerinizi güvenli bir şekilde saklama şansını yakalamış olacaksınız. Son derece basit olan bu sistemi yaptıktan sonra hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.

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