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Bir acı kahveni içmeye geldim sözü bakın ne anlama geliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Aralık 2021
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Bir acı kahveni içmeye geldim sözünü hep duyarsınız yada siz kullanırsınız. Peki bir acı kahveni içmeye geldim sözünün ne olduğunu merak ediyor musunuz?

Türk kahvesi yüzlerce yıllık bir geleneğimizdir. Zaten Türk kahvesi bir kahve çeşidi değildir. Pişirme yöntemi olduğu için Osmanlı Devleti zamanından beridir süregelen bir pişirme yöntemidir. Normal şartlarda kahvenin içindeki parçacıklar kaynama noktasına gelince patlar. Eğer kaynama noktasına çok hızlı bir şekilde getirilirse parçacıklar acı bir tat bırakmaktadır. İşte bu yüzden “Bir acı kahveni içmeye geldim” sözü buradan gelmektedir. Ziyaretim size kısa olacak anlamına gelmektedir. Normal şartlarda kahve yavaş yavaş pişirilmektedir.

Ayrıca kahvenin yanında gelen bir bardak su, kahveden sonra içilmez. Kahveden önce içilir ki ağızdaki diğer tatlar gitsin ve kahvenin tadını daha iyi anlayabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Aralık 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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