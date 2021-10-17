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Bilgisayar klavyesinde kare (#) işareti yapma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Ekim 2021
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Twitter, dünyada aktif olarak en çok kullanılan sosyal medya uygulamasıdır. Bildiğiniz üzere Twiter’da hastag açmak istiyorsanız # (kare) işareti kullanmanız gerekmektedir. Eğer Twitter’ı akıllı telefondan kullanıyorsanız kare işareti koymak çok kolaydır.

Twitter hesabınızı bilgisayarda kullanmak için oturum açtığınızda, mobile göre ilk zamanlar zorluk yaşayabilirsiniz. Özellikle hastag açacaksanız bilgisayar klavyesinde # (kare) işareti nasıl yapılır diye internette arama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Genellikle kullanıcılar kare işaretini 3 numaralı tuşun üzerinde görür. Shift tuşu ille basarlar olmaz, Alt tuşu ile basarsınız bir türlü çıkmamaktadır.

Alt Gr + 3 tuşuna basarsanız # (kare) işaretini çıkarmış olacaksınız. Örnek olarak bir ekran görüntüsü eklemek istedik.

Sosyal medya uygulamaları olmasaydı günümüzde kare işareti çok fazla kullanılmıyordu. İnternetin gücü ile hayatımızda köklü değişiklikler başladı. Hatta birçok forum sitelerinde, yada başka sosyal medya uygulamalarında kare işareti yapmayı alışkanlık haline getirmiş.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Ekim 2021
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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