Bilgisayar klavyesinde kare (#) işareti yapma

Twitter, dünyada aktif olarak en çok kullanılan sosyal medya uygulamasıdır. Bildiğiniz üzere Twiter’da hastag açmak istiyorsanız # (kare) işareti kullanmanız gerekmektedir. Eğer Twitter’ı akıllı telefondan kullanıyorsanız kare işareti koymak çok kolaydır.

Twitter hesabınızı bilgisayarda kullanmak için oturum açtığınızda, mobile göre ilk zamanlar zorluk yaşayabilirsiniz. Özellikle hastag açacaksanız bilgisayar klavyesinde # (kare) işareti nasıl yapılır diye internette arama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Genellikle kullanıcılar kare işaretini 3 numaralı tuşun üzerinde görür. Shift tuşu ille basarlar olmaz, Alt tuşu ile basarsınız bir türlü çıkmamaktadır.

Alt Gr + 3 tuşuna basarsanız # (kare) işaretini çıkarmış olacaksınız. Örnek olarak bir ekran görüntüsü eklemek istedik.

Sosyal medya uygulamaları olmasaydı günümüzde kare işareti çok fazla kullanılmıyordu. İnternetin gücü ile hayatımızda köklü değişiklikler başladı. Hatta birçok forum sitelerinde, yada başka sosyal medya uygulamalarında kare işareti yapmayı alışkanlık haline getirmiş.