Beyoğlu Güzeli Yeşilçam filminde ufak çekim hatası

Yeşilçam filmlerinde çekim hataları yıllar geçtikçe ortaya çıkmaktadır.Hatırlarsanız Çiçek Abbas filmindeki çekim hatası 2017 yılında ortaya çıkmıştı.

Yeşilcam filmleri hepimizin sıkılmadan izlediği filmlerdir.Aradan seneler geçmesine rağmen televizyonda gördüğümüzde daha önce izlememize rağmen ilk defa izler gibi seyretmekteyiz.Her filmlerde olduğu gibi yeşilçam filmlerinde de çekim hataları bulunmaktadır.Bugün televizyonda Beyoğlu Güzeli adlı filmi izlerken bir çekim hatasına denk geldik.Sizlere bunu yazmak istedik.İlk olarak Beyoğlu Güzeli filminden bahsetmek istiyoruz.Beyoğlu Güzeli, Ertem Eğilmez’in yönettiği 1971 yapımı Türk filmidir. Senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı filmin başrollerinde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit oynamaktadır.

Filmi hatırlayanlar bilir.Tarık Akan şans eseri benzinlikte beklerken Hülya Koçyiğit gelir ve yumruğu çakıyor.Daha sonra Tarık Akan arkadaşları tarafından tedavi ediliyor.Fakat benzinlikte yumruğu sol gözüne yiyen Tarık Akan’ın arkadaşları tedavi ederken sağ gözüne bandaj sardı.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)