Batikon lekesi nasıl çıkar?

Batikon dökülen yerden lekesi nasıl çıkartırabilir konusunda bilgi arıyorsanız sizlere güzel bir önerimiz var.



Sağlık sektöründe çok sık kullanılan batikon, güçlü bir antiseptiktir. Vücuda dıştan uygulanan batikon, ameliyatlarda, kan alma işlemlerinde, yaralı bölgedeki mikropların kırılmasında kullanılmaktadır. Temel olarak mikrop kapmasını engelleyen tıbbi malzemedir. Dezenfektan özelliğe sahip olan ve yaranın çevresini temizlemek için kullanılan batikon asla yara üzerine uygulanmamalıdır.

Batikon Şekerli Suda Çözünür

Yapısı ve rengi ile inatçı lekelerin başında gelen batikon, turuncu renk oluşumuna neden olmaktadır. Batikon, bulaştığı bölgeye hızla yayılma özelliği göstermektedir. Bu keskin lekeyi çıkarmak için birkaç yöntem mevcuttur. Hızlı şekilde müdahale edilmezse, lekenin çıkması imkansızdır. Gittikçe derine işleyen bu lekeyi ilk olarak ılık suda çitilemek gerekmektedir.

Batikon lekesi şekerli suda çözünme özelliği gösterdiği için, temizlenirken bir miktar şeker kullanılmalıdır. Hazırlanan şekerli ılık su içerinde çitilenen lekeli bölgenin, sonrasında şekerden arındırılması için deterjanlı suda yıkanması gerekmektedir. İşlem bir süre devam ettikten sonra lekenin kaybolduğu gözlenecektir. Ancak unutulmamalıdır ki; şekerli su başlı başına leke oluşumu demektir. Bu nedenle şekerli suda temizlenen kumaş, ardından çok güzel biçimde durulanmalıdır.

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