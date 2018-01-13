Balıklar Taze Bir Şekilde Nasıl Saklanmalı

Vitamin, omega-3, mineraller ve özellikle protein açısından oldukça zengin olan balık, son yıllarda uzmanların da yapmış olduğu açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Sayısız fayda sağlayan balık hakkında, haftada en az 3 öğün yenmesini öneren kamu spotları dahi yayınlanmıştı. Aslında en faydalı ve lezzetli hali denizden çıktığı gibi yenilmesidir ancak bilindiği üzere her zaman taze balık bulunamıyor. Bu durumda alınan balığın mümkün olduğunca taze tutulması gerekiyor.

Balık Nasıl Saklanmalı?

Kış aylarında balık 20 derece sıcaklıkta durduğu takdirde 24 saat boyunca tazeliğini koruyabilmektedir ancak sıcaklık arttıkça balığın bayatlaması da hızlanacaktır. Balık eğer ki alındığında tüketilmeyecekse daha fazla zaman kaybetmeden temizlenmeli ve üzeri tuzlanarak buzdolabına atılıp dondurulmalıdır. Eğer 5-6 saat gibi kısa süre bekletilecek ise örneğin, öğlen alınan balık akşam hazırlanacaksa, muhakkak buzdolabında bekletilmelidir. Balık buzdolabında bekletilirken üzeri kesinlikle açık bırakılmamalıdır, bunun sebebi ise no-frost dolapların çalışma prensibi havayı üfleyerek soğutmaya dayalı olduğundan balığın kurumasına sebep olabilir.

Alınan Balığı Daha Uzun Süre Tüketebilmek İçin Ne Yapmalı?

Öncelikle tüketilecek veya saklanacak balığı kendiniz tutmuyorsanız yani balıkçılardan satın alıyorsanız bir an önce tüketin veya saklayın. Zira sizin bugün aldığınız balığın ne zaman tutulduğunu bilmiyorsunuz. Kesinlikle dondurduğunuz balığı çözüldükten sonra tekrar dondurmayın. Bunun yerine saklayacağınız balıkları porsiyonlara bölerek, bir sefer aldığınız ve dondurduğunuz balığı tekrar tekrar dondurup kendinizi tehlikeye atmamış olduğunuz gibi aynı zamanda defalarca tüketme imkanına sahip olacaksınız.

Deniz Suyu İle Dondurulan Balık Daha Taze Kalır mı?

Bildiğiniz gibi bütün canlılar, kendi doğal yaşam ortamında daha uzun süre yaşamaktadır. Bundan anlayacağınız üzere bu sorunun cevabı da evet, balık tutulduğu an su ile hiç bir şekilde temas ettirilmeden dondurulduğu zaman tazeliğini daha uzun süre korumaktadır. Bu yüzden avladığınız balığı temizleyip dondurmak yerine, olduğu gibi dondurup tüketileceği zaman yıkanmalıdır.

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