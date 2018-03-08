Badem’in faydaları

Gülgiller ailesinden bir meyve olan badem ülkemizdeki tüm bölgelerde yetişmekte, yetiştirilebilmektedir.

Badem ağacından ser ve kabuklu bir şekilde yetişen badem meyvesi her damak tadına hitap eden aynı zamanda insan sağlığı için faydaları ile de sürekli tüketilmesi gereken meyveler arasında yer almaktadır. E vitamini deposu olan bademin başlıca faydaları ise şu şekildedir.

Vitamin ve Mineral Deposudur

Badem zengin ve doğal bir vitamin ve mineral deposudur. Bu özelliği ile sağlıklı bir yaşam sürebilmek için günlük almanız gereken vitamin ve minerali doğal olarak bir avuç badem tüketerek alabilirsiniz.

Tok Tutar, İştah Keser

Diyet sırasında sürekli olarak yemek yemekten uzak kalmak istiyorsanız badem yardımcı olacaktır. Badem tok tutma özelliğine sahiptir ve aynı zamanda iştah kesici bir meyvedir. Kaloriyi dengede tutar iken almanız gereken vitamin ve mineralleri de sağladığı için diyet listelerinde yer verilmelidir.

Güçlü Bir Antioksidandır

Badem oldukça güçlü bir antioksidandır ve bu özelliği ile bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar. Safra taşı rahatsızlıklarında kullanılır iken aynı zamanda safra taşı oluşmasını da engeller.

Kalp ve Damar Hastalıklarından Korur

Diyabet rahatsızlığı yaşayan kişiler şeker dengesini sağlamak için acıbadem tüketir iken tüm badem çeşitleri kalp ve damar rahatsızlıklarını engeller, olası kalp krizi sorunlarını tamamen ortadan kaldırır.

Badem Yağı Olarak Kullanımı

Badem, meyve olarak tüketilir iken aynı zamanda yüzyıllardır yağ olarak da kullanılmaktadır. Cilt güzelliği ve cilt bakımı için her zaman kullanılması gereken yağlar arasında yer almaktadır.

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