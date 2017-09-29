Avatar 2 ve diğerleri için yıllarca beklemek gerekecek

Avatar 2,3,4 ve 5 ne zaman vizyona girecek diye merak ediyorsanız işte cevap;

2009 yılında çıkan ilk filmiyle film sektörünü sallayan Avatar filmi’nin ikinci filmi için baya bir beklememiz gerekiyor.Filmi ilk defa izleyenler filmin sonunda devamı geleceğini biliyordu fakat aradan geçen yıllardan sonra umutlarını kaybetmeye başlamıştı.

Dev bütçe ile çekilen ilk filmden sonra 2.film’de büyük bir bütçe ile çekiliyor.Sinema tarihinin en büyük gişe gelirine sahip olan James Cameron’un Avatar filminin ikincisi için çekimler şimdiden başladı.Avatar filminde birçok yeni karakter yer alacakç.Özellikle genç oyuncuların daha fazla olacağı Avatar 2 filmi 17 Aralık 2020 yılında vizyona girecek.

Avatar 2’den sonra ise Avatar 3 17 Aralık 2021, Avatar 4 20 Aralık 2024 ve Avatar 5 filmi 19 Aralık 2025 yılında vizyona girecek.

8 Yıl içerisinde Avatar filmine doyacağız.Tabi ömrümüz ve sağlımız yerinde olursa.

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