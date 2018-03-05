Atmacaların Özellikleri Nelerdir?

Yırtıcı kuşlardan biri olan atmacaların özellikleri ve birçok özelliklere sahip olan atmacalar, bu sebeple hayvanlar aleminde en çok ürkülen kuş türleri arasında bulunmaktadır.

Ayrıca, Çakır Kuşu olarak da ün salan atmacalar ilginç özellikleri sayesinde de ilginç kuş türleri listesinde yer almaktadır.

Atmacaların Sahip Olduğu Özellikler Şunlardır;

Atmacalar oldukça seri hareket edebilen yırtıcı kuşlardır. Öyle ki, birkaç dakika içerisinde kilometrelerce yol kat edebilmektedirler.

Kanat yapıları kısa olup kuyruk yapısı oldukça uzundur.

Atmacaların ilginç ve pek bilinmeyen özelliklerinden biri de, renk körü olmasıdır. Bu sebeple de, atmacalar çevresindeki her nesneyi yalnızca siyah ve beyaz renk tonu üzerinden görebilmektedirler.

Bilinenin aksine ormanlık alanlarda yoğun olarak yaşamlarını sürdüren atmacalar aynı zamanda oldukça profesyonel birer avcıdır. Özellikle de küçük kuş türlerinin elde edilmesinde atmacaların profesyonel olduğu bilinmektedir.

Daha çok gündüz saatlerinde avlanan atmacaların özellikleri atmacalar, yaklaşık olarak 30 ila 35 gün aralığında kuluçka süresine sahiptir. Yumurta renk tonu ise, kahve rengi lekelerden oluşan atmacaların ilginç özelliklerinden biri de, dünyaya gelen yavru atmacaya anne atmaca yerine baba atmaca bakım yapması ve büyütmesidir.

atmacalar, yaklaşık olarak 30 ila 35 gün aralığında kuluçka süresine sahiptir. Yumurta renk tonu ise, kahve rengi lekelerden oluşan atmacaların ilginç özelliklerinden biri de, dünyaya gelen yavru atmacaya anne atmaca yerine baba atmaca bakım yapması ve büyütmesidir. Yavru atmacalar ortalama olarak 1 aylık olduğunda uçma eylemi göstermekte ve 2 aylık olduğunda ise, erişkin bir atmacada olduğu gibi normal bir şekilde avlanmaya başlamaktadır.

Atmacaların özelliklerinden biri de, yaşam süreçlerinin ortalama olarak 12 ila 13 yıl aralığında olabilmesidir. Boy uzunluğu bakımından ise, ortalama olarak 25 ila 45 santimetre aralığına kadar ulaşabilmektedirler.

Vücut ağırlığı bakımından 350 gram ağırlığa sahip olan atmacaların ilginç niteliklerinden biri de, bilinenin aksine ele geçirildiğinde eğitilebilmesidir. Dolaysıyla da, atmacaların oldukça zeki yırtıcı kuş türlerinden biri olduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz.

Atmacalar Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler

Atmacalar Saldırgan Değildir

Toplumlarda atmacaların ilginç özellikleri atmacaların oldukça saldırgan olduğuna dair yanlış bilgiler bulunmaktadır. Oysaki, bilimsel olarak yapılan araştırmalar sonucunda atmacaların bilinenin aksine insanlara karşı saldırgan olmadığı ve profesyonel olarak eğitilebilir olduğu yönünde olmuştur.

Atmacalar En Hızlı Uçan Yırtıcı Kuş Türüdür

Atmacaların oldukça hızlı hareket ettiği bilinmektedir. Ancak, atmacaların tüm yırtıcı kuş türleri arasında en hızlı olduğu kanısı doğruluk niteliği taşımamaktadır. Birçok türlerinin bulunduğu yırtıcı kuşlar arasında hız bakımından ilk sırada şahin kuş türü yer alırken, atmaca kuşu orta sırada yer almaktadır.

Atmacalar Yabani Kuş Türü Değildir

Bilinenin aksine atmacaların ilginç özellikleri atmacalar da doğada yaşamlarını sürdürmesi nedeniyle, yabani ve yırtıcı kuş türüdür. Ancak, doğadan alınarak hayvanat bahçelerinde de bakımı ve eğitimi yapılabilmektedir.

Ayrıca, soğuk kanlı kuş türü olan atmacaların özellikleri atmacalar, bu özelliği sayesinde özellikle de avcılıkta oldukça profesyonel bir kapasiteye sahiptir.

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