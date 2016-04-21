Arka Sokaklar ne zaman başladı?

Arka Sokaklar ilk bölüm hangi tarihte yayınlandı?

Arka Sokaklar dizisi yılların eskimeyen dizisi olarak yoluna devam ediyor.Arka sokaklar dizisinin çocuk oyunları şimdi yetişkin oldu.İlk başladığında genç olan oyuncular ise şimdi kırk küsür yaşları aştı diyebiliriz.Teknoscrool.com olarak ziyaretçilerimizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz.Bir ziyaretçimiz mail yoluyla Arka sokaklar ilk bölümü ne zaman başladığına dair bizden ayrıntılı cevap istemiştir.

Arka Sokaklar, Kanal D ‘de yayınlanan Türk yapımı polisiye televizyon dizisidir.

Arka Sokaklar dizisi 31 Temmuz 2006 günü başlamıştır.Her sezon ortalama olarak 40-43 bölüm arasında yayınlanmaktadır.İlk bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı ve aradan 10 yıl geçmesine rağmen hiç bir zaman kanal değiştirmeyip yoluna Kanal D’de devam etmektedir.

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