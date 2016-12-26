Arabanın buzlanan ön ve arka camları hızlı şekilde nasıl çözülür

Kış aylarının gelmesi ile arabası olanların en büyük sorunlarından bir tanesi ise kesinlikle sabah kalkıp aracınıza gittiğinizde ön ve arka camlarının buz tutmasıdır.

Çok acil bir işiniz olduğunda buz çözme belasından kurtulmak için sizlere iki öneride bulunmak istiyoruz.Arka camlar buz tuttuğunda sorun yok.Arka camlarda rezistans olduğu için kısa süre içinde çözebiliyorsunuz.Tabi ön camlarda olmadığı için uğraşıyorsunuz.Ayrıca soğuk havalar yüzünden camlarınız donarken sileceklerinizde cama yapışmaktadır.Neyse konuyu uzatmayalım ve çözüme geçelim.

Eğer çok soğuk bir ilde yaşıyorsanız kesinlikle arabanızın ön ve arka camlarına akşamdan karton koyunuz.Tabi koyduğunuz kartonu silecekleri kaldırarak koyun ve silecekleri kartona indiriniz.Bu şekilde sabah kalktığınızda buzlanma ve silecek yapışması olayı ile karşılaşmayacaksınız.Bu işle uğraşamam diyorsanız camlara soğuk su dökebilir ve 1 dk bekledikten sonra bezle kurulayınız.

Diğer bir yöntem ise 10 TL fiyatında olan buz çözücü sprey alarak kışı rahatlıkla çıkartabilirsiniz.

Gelelim uyarımıza; Kesinlikle ama kesinlikle sıcak su dökmeyi aklınızdan bile geçirmeyin.Sıcak su döktüğünüzde buzları hemen çözersiniz fakat ani ısı değişimi ile arabanın camlarını çatlatmanız çok zor olmayacaktır.

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