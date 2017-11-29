Arabalar 3 filmi beklentileri karşıladı mı?

Pixar’ın sevilen serisi Arabalar 3 16 Haziran 2017 günü vizyona girmişti.İlk 2 seri ile çok iyi başarı kaydeden Aralar serisinin sonuncusu sizce ne kadar beklentileri karşıladı?

Arabalar 3 filmini izlemeyenler Şimşek McQueen’in diğer bölümlerdeki gibi heyecanlı serüvenlerini bekliyor.Fakat son filminde ise malesef bu beklentiyi karşılayacak bir sahne göremiyorsunuz.Tabi bu görüş tamamen bize ait diyebiliriz.Yada biz ilk 2 bölümdeki bir serüven bekledik.Arabalar 3 filminde Şimşek McQueen yarışlarına bir süre devam ettikten sonra artık son teknoloji ile donatılmış araçlar ile baş etmeye çalışıyor.Tabi baş edemediği için sıkıntılar yaşamaya başlıyor.Kendisini kanıtlamak için ise çalışmalar başlıyor.Yeni bir araba olan Cruz ramirez’de kendisine koçluk yapıyor.Hazırlığını istediği gibi yapamıyor ve yarışa çıkıyor.Bir süre sonra ise Cruz Ramirez’e fırsat veriyor ve liderlik koltuğuna Şimşek McQueen oturuyor.Arabalar 4 filmi eğer çıkarsa bakalım nasıl bir konu işleyeceklerini çok merak ediyoruz.Çünkü Arabalar 3’te Şimşek eskidiği için yarışlardan uzak durmaya başladı.

Teknoscrool.com olarak Arabalar 3 animasyon filmi için oylama yapmak istedik.Eğer katılırsanız bizleri çok memnun edersiniz.

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