AÖF E-Kampüs neden açılmıyor?

Anadolu üniversitesi e-kampüs sitesi neden açılmıyor?
Bir ziyareçimiz bize Anadolu Açık öğretim Fakültesi e-kampüs sitesinin neden açılmadığını sormuştur.Hafta sonu açık öğretim fakültesi sınavı yapılacak.Binlerce AÖF öğrencileri son hızla çalışmalarına devam ediyor.Anadolu Üniversitesi E-Kampüs ile öğrencilerine çok güzel hizmet vermektedir.E-Kampüs içerisinde sanal ders kitabına,çalışma sorularına ve geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına kadar her türlü bilgiye online olarak ulaşabilmektedir.
Bu kadar güzel bir sistem olduğu için öğrenciler çalışmalarını e-kampüs ile desteklemek istemektedir.Sınava 2 gün kala binlerce kişi e-kampüs’e giriş yapmak istediği için sunucuları meşgul uyarısı yada geç açılmaktadır.İlerleyen saatlerde girmek isteyen kişi sayısı artacağı için bu kısa süreli sorunların yaşanacağını düşünüyoruz.Bu tür yoğunluklarda bu sorunların yaşanması normaldir.
E-KAMPÜS SİSTEMİNDE DERSLERE ULAŞILACAĞI TARİHİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR.TARİH 10 EKİM 2016 OLARAK DUYURULMUŞTUR.
NOT: E-KAMPÜS SİTESİ AKTİF OLMUŞTUR…
NOT-1 : BİR ZİYARETÇİMİZ BİZİM BİR YILDIR OTOMATİK CEVAPLAR İLE ZİYARETÇİLERİMİZE CEVAP VERMEDİĞİMİZİ SANMAKTADIR.AÖF KAMPÜS’E GİRİŞ YAPARAK EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ KOYUYORUZ.
can
2 Haziran 2016 at 19:09
2.6.2016 Şuan ekampüs açılmıyor.Biri ilgilensin hiç mi görmüyor yetkililer.
Hazal
3 Haziran 2016 at 09:48
Kaç haftadan beri açılmıyor rica ederim araştırmadan haber yapmayın ayrıca geçen dönemlerde de yoğunluk vardı güzelce açılıyordu noldu yaklaşık üç haftadan beri giriş yapamıyorum .. Tabi mezun etmek zor geliyo
Teknoloji
3 Haziran 2016 at 09:57
Hazal hanım biz tam 4 haftadır çalışıyoruz e kampüs üzerinden ve ilk defa dün kısa süreli bir sıkıntı yaşandı.
Muhammed
5 Haziran 2016 at 10:27
Acilmiyor kac gundurgiremiyoruz biz calismayacakmiyiz nasil giriyolar anlamadim
Teknoloji
5 Haziran 2016 at 16:30
Sadece cuma günü tahmini olarak 3-4 saatliğine kesinti oldu ve sonra hiç bir sıkıntı yaşanmadı.
busra
19 Eylül 2016 at 16:18
anadolum e kampüs e giriş yap diyince
Hata
Blackboard user is not found
Referans için, Hata Kodu ac8454ac-cc6d-4a55-a02d-5897271ef2b2.
19 Eylül 2016 Pazartesi 16:15:21 EEST böyle bi hata veriyor
Mehmet
25 Eylül 2016 at 19:05
Busra arkadaşımızın dediği gibi bende de aynı hatayı veriyor. Şimdi denedim
Oğuzhan
3 Ekim 2016 at 09:07
Aynı hata hala var acaba sistem açılmadımı yoksa bi arıza falanmı var artık düzeltilse iyi olacak sınavlar yaklasıyo kpss de var biri artık çözüm bulsun
hsnazcn
6 Ekim 2016 at 09:03
Merhaba bahsedilen hata bende de var umarım bir an önce çözüm bulunur gerçekten ihtiyacım olan bir sistem
yüksel
9 Ekim 2016 at 11:06
10 ekimde açılacakmış e kampüs sitesi
güler
10 Ekim 2016 at 16:00
anadolum ekampüse girmeye çalıştığımda surekli hata veriyor 10 ekim itibariyle açılacak deniliyor ama hala yok ne zman açılacak
nuri
10 Ekim 2016 at 17:08
aylardır yapacakları tek bir iş var e-kampüs sitesini açmak..yazıklar olsun yaa bütün gün oturdum bekliyorum bir açıklamada yok..
Busra
10 Ekim 2016 at 17:52
Girebilen varmi acaba?
engin
10 Ekim 2016 at 18:53
e kampüs neden açılmadı
Ecem
10 Ekim 2016 at 18:57
Aynen hala açılmıyor. Müşteri Temsilcisiyle görüştüm yarın diyor o da . kitaptaki detayları çalışalım diye mi yapıyosunuz anlamadım.
ali
10 Ekim 2016 at 20:59
10 ekimde e kampüse girebileceğimiz söylendi ama 10 ekime ilk girdiğimiz dakikakadan itibaren bütün gün defalarca denememe rağmen sisteme giremedim. aynı blackboard hatası karşımda. sistemle ilgilenen bir ekip yada bir arkadaş yok mu anlamadım. bu nasıl iş.
burcu
10 Ekim 2016 at 23:23
şimdi denedim hala yok
Serkan
27 Ekim 2016 at 18:29
Tarih 27 Ekim ve giremiyorum. Aynı blackboard hatasını veriyor.
Rabia
28 Ekim 2016 at 02:33
. Yeni kayıt oldum dgs ile. Şu hata meselesi sadece bende var sandım fakat araştırınca herkeste oldugunu gördüm. Saat gecenın kaçı ve hala aynı hatayı veriyor. Şurda sınava 1 ay kalmadı
Ömer
31 Ekim 2016 at 17:56
Bende de hata veriyor aradım düzeltilecek denildi hala düzeltilmedi
Batuhannnn
31 Ekim 2016 at 19:04
Dort bes gun once aradim duzeltilecek dendi hala yok.. su dgs sinaviyla basladi tum sacmalik ayni hizla devam ediyor canim ulkem..
alper
1 Kasım 2016 at 22:13
1 kasım oldu ve hala erişim yok. kitap da yok. ne yapacağız?
merve
1 Kasım 2016 at 23:31
hala girilmiyor ya nasıl iş bu yaaa
Nurettin
2 Kasım 2016 at 06:59
Aynı hata bende de var millet dersleri bitiresi oldu biz daha giriş yapamıyoruz yazıklar olsun bu dikey geçişle geçen e neden 2.insan muamelesi yapılıyor tarih:2 Kasım 2016
Teknoloji
3 Kasım 2016 at 09:20
Alpey bey kitaları dağıttılar
Nejla
3 Kasım 2016 at 10:37
evet hala daha sisteme giriş yapılamıyor.Hata veriyor.Mail atıyorum cevap alamıyorum….
murat
6 Kasım 2016 at 15:55
sisteme giriyorum fakat derslerim gözükmüyor
BİRSEN
14 Kasım 2016 at 00:11
E-KAMPUS ACILMIYOR ACIL YARDIM
beşir
14 Kasım 2016 at 00:13
şu an ekampus sisteminde şu hata veriyor
Http/1.1 Service Unavailable
sultan
21 Kasım 2016 at 10:07
aynı şekilde bnde giremiyorum sınava bir hafta kaldı neden çözülmüyor
hilal
21 Kasım 2016 at 17:29
bu kadar çok öğrencisi olan bi sistemin sitesinde yoğunluk olacağı öngörülemiyor mu? 3 gündür giriş yapamıyorum .
Teknoloji
22 Kasım 2016 at 12:48
Hilal hanım biz son bir kaç gündür deniyoruz sorunsuz olarak giriş yapıyoruz.
ZUHAL MERCAN
25 Kasım 2016 at 13:15
Siteye giriş yapılamıyor.yetkililer uyuyormu…
Teknoloji
26 Kasım 2016 at 13:12
Zuhal hanım sıkıntısız bir şekilde siteye giriş yapılıyor.
Gıcık İrfo
29 Aralık 2016 at 09:05
Teknoloji isimli admin insanlara ikide bir biz girebiliyoruz sıkıntı yok deyip duruyorsunuz ama çözüm nedir nasıl giriyorsunuz söylemiyorsunuz. Yoksa bu giremiyorum diyen insanlar psikopat yalancı mı anlamadım arkadaş. Bende giremiyorum sıkıntı yok biz giriyoruz diyeceğine 1 yıldır otomatik aynı mesajla cevap vereceğine hangi program yada site üzerinden giriyorsun onu deyiver bir zahmet.
Teknoloji
29 Aralık 2016 at 12:46
Merhabalar Gıcık İrfo bey,
Siteye uzun zamandır sorunsuz giriş yapılıyor.Sizde bir sorun olduğu kesin.
29 Aralık 2016 saat 13:45 itibari ile denedik sıkıntısız olarak giriş yapıldı.Gerekli olan ekran görüntüsünü konuya ekledik. Siz birilerini yargılamadan önce lütfen saygılı olunuz.1 yıldır otomatik mesaj ile kimseye cevap vermiyoruz.Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz.