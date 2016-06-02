AÖF E-Kampüs neden açılmıyor?

Anadolu üniversitesi e-kampüs sitesi neden açılmıyor?

Bir ziyareçimiz bize Anadolu Açık öğretim Fakültesi e-kampüs sitesinin neden açılmadığını sormuştur.Hafta sonu açık öğretim fakültesi sınavı yapılacak.Binlerce AÖF öğrencileri son hızla çalışmalarına devam ediyor.Anadolu Üniversitesi E-Kampüs ile öğrencilerine çok güzel hizmet vermektedir.E-Kampüs içerisinde sanal ders kitabına,çalışma sorularına ve geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına kadar her türlü bilgiye online olarak ulaşabilmektedir.

Bu kadar güzel bir sistem olduğu için öğrenciler çalışmalarını e-kampüs ile desteklemek istemektedir.Sınava 2 gün kala binlerce kişi e-kampüs’e giriş yapmak istediği için sunucuları meşgul uyarısı yada geç açılmaktadır.İlerleyen saatlerde girmek isteyen kişi sayısı artacağı için bu kısa süreli sorunların yaşanacağını düşünüyoruz.Bu tür yoğunluklarda bu sorunların yaşanması normaldir.

E-KAMPÜS SİSTEMİNDE DERSLERE ULAŞILACAĞI TARİHİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR.TARİH 10 EKİM 2016 OLARAK DUYURULMUŞTUR.



NOT: E-KAMPÜS SİTESİ AKTİF OLMUŞTUR…

NOT-1 : BİR ZİYARETÇİMİZ BİZİM BİR YILDIR OTOMATİK CEVAPLAR İLE ZİYARETÇİLERİMİZE CEVAP VERMEDİĞİMİZİ SANMAKTADIR.AÖF KAMPÜS’E GİRİŞ YAPARAK EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ KOYUYORUZ.

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