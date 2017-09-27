AÖF diplomasını farklı şehirde AÖF bürosundan alınır mı?

AÖF büroları arasında diploma transferi gerçekleşiyor mu diye araştırma yapıyorsanız bu yazımız tam size göre diyebiliriz.

Son zamanlarda iletişim adresimize AÖF diploma ile ilgili sorular gelmektedir.Bunlardan en önemli gördüğümüzü yanıtlamak istiyoruz.

Hülya isimli bir takipçimiz Konya’da ikamet ettiği süreçte AÖF’den mezun olduğunu ve AÖF diploması Konya bürosunda beklemektedir.Diploma gelmeden Konya’dan ayrılıp Kayseri iline taşındım.Kayseri’deki AÖF bürosuna gidip, Konya AÖF bürosunda bulunan diplomamı getirttirebiliyim?

Teknoscrool olarak AÖF bürosuna gidip bu konuyu danıştığımızda hiçbir şekilde AÖF büroları arasında diploma transferi olmadığı, mezun olan kişi mecburen şahsen gidip alacağı yada Noter’den bir kişiye vekalet vererek diplomasını alabileceği belirtilmiştir.

AÖF diploması için vekalet verme ücreti ne kadar diye merak ediyorsanız Noter’e sorduk ve cevap olarak 67 TL olduğunu öğrendik.

Başka herhangi bir sorunuz olursa bize çekinmeden sorununuzu iletebilirsiniz.

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