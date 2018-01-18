Almanya Meersburg’da gezilecek yerler

Meersburg, Almanya’nın en çok turist çeken kasabalarından biridir. Kasabanın bir yanında sıralanmış üzüm bağları, diğer yanında uzayıp giden göl yer almaktadır.

Meersburg, aşağı kasaba (unterstadt) ve yukarı kasaba (oberstadt) olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Yukarı ve aşağı kasaba arasından dik bir yokuş ile yürünebiliyor.

Altes Schloss (Eski Kale)

Almanya’ nın tarihi en eskilere dayanan kalelerinden biridir. Günümüzde kullanılmamaktadır. Constance Gölü’ ün tam yanında yer almaktadır.

TheBıble Gallery (BıbelgalerıeMeersburg)

Almanya’ nın en popüler galerilerinden biridir. Gutenberg matbaasının ilk basımları ve İncil’e ait tarihi eşyalar da galeride yerini almıştır.

Zeplin Müzesi

En geniş repertuvarlı zeplinler burada bulunmaktadır. Turistler tarafından büyük rağbet gören zeplin müzesi Meersburg’ un uçuş tarihi hakkında da bilgi veriyor.

NeuesSchloss (Yeni Kale)

Günümüze kadar pek çok amaç için kullanılan kale bin yedi yüzlü yılların başlarında inşa edilmiştir. Bin yedi yüz on iki ile bin yedi yüz altmış yılları arası piskoposların ikamet etmesi için de kullanılmıştır. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Meersburg Müzesi

Kasabanın adını taşıyan müze şehrin en çok rağbet gören müzesidir. Antik döneme ait pek çok tablo müzede sergileniyor.

VıneumBodensee

Meersburg’ un kültürel açıdan en zengin müzesidir. Giriş ücretsizdir. Gerek aileler gerek çocuklar tarafından gezmek için en çok tercih edilen müzelerden biridir.

AffenbergSalem

Meersburg’ un en bilinen hayvan parkıdır. Sabah dokuzda açılır. Akşam altıda kapanır. Genellikle bir saatte gezilebiliyor ve çok yoğun olmuyor.

Unterstadttor

Yalnız Metersburg’ un değil Almanya’ nın da en çok turist çeken bölgesidir. Tarihi evleri, dükkanları, antika hediyecileri ile bilinir. Turistler ve bölgeye gezmeye gelen ziyaretçiler bu dükkanlardan alışveriş yaparlar.

MeersburgTherme

Meersburg’ un spa merkezidir. Sabah on ile akşam on arasında açıktır.

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