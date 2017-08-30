Akvaryumda Japon Balığı Nasıl Yetiştirilir?

Akvaryum hobisi diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de giderek yayılırken, şu da bir gerçek ki herkes işe ilk olarak Japon balıklarıyla başlıyor.

Turuncu, parlak renkleriyle göz alıcı olan bu tür İngilizce’de ‘gold fish’ olarak geçerken, Latince adı da ‘Carassius auratus’ olarak biliniyor.

Aslen Asya’dan geldiği için Türkiye’de Japon balığı adı verilen tür, genelde fanus ya da cam kapların içinde besleniyor fakat aslında kendisi için uygun ortam 40-70 litre arası olan akvaryumlardır. Bu hayvanların midesi bulunmadığı için doyma hissi de yoktur ve bu yüzden de fazla yem verildiği takdirde devamlı yerler, ardından da şişerek ölürler.

Japon balıkları, sevimli görünümlerinden anlayacağınız gibi sakin yaratılışlı hayvanlardır. Diğer balıklarla da sorunsuz şekilde yaşayabilen bu tür, en fazla 35 santimetreye ulaşabilir. Eğer sağlıklı bir ortamda beslenirse de, 25 yıla kadar uzayan ömürleri vardır.

Bu balığı akvaryumda besleyecekseniz, onun için hem doğal, hem de sağlıklı bir ortam yaratmanız gerekiyor. Fanus gibi dar yerler Japon balığı için uygun değilken, akvaryum da sıcaklık olarak 18-25 derece arası olmalıdır. Su için ideal 6-8 arası bir pH değeri önerilirken, Türkiye’deki musluk suları da buna uygundur. Yine de doldurduğunuz suyu akvaryuma eklemeden önce tavsiyemiz birkaç gün bekletmenizdir. Ardından da balıkları akvaryuma koymalısınız.

Eğer Japon balıklarının yanında akvaryumda başka balıklar da besleyecekseniz, bunlar Japon balıklarından çok daha ufak veya büyük olmamalıdır. Japon balıkları çok ufak balıkları yemeye kalkabilirler. Aynı zamanda daha büyük balıklar da Japon balıklarının kuyruklarını yiyebilir.

Japon balığı ağırlıklı bir akvaryumunuz varsa, tasarımı mümkün olduğunca sade tutmalısınız. Kalın yapraklı canlı bitkiler tercih sebebiyken, ince bitkileri balıklarınız yiyebilir. Akvaryuma Anubias, Saz ve Crypto gibi bitkiler koyabilirsiniz. Taban kısımda ise midye kırıkları gibi ufak taneli malzemeler önerilir. Bunun sebebi de balıkların yerdeki kumu ağzına çekmesidir. Çünkü eğer iri parçalı malzemeler olursa bunlar Japon balığının ölümüne yol açabilir. Aynı zamanda dışarıdan maddeler de akvaryuma atılmamalıdır.

Japon balıkları hem etçil, hem de otçul beslenirken, yem verirken her ikisini de tercih edebilirsiniz. Ayda birkaç defa bezelye ya da ıspanak gibi sebzelerin haşlanılıp, ufak taneler şeklinde balığa verilmesi uygundur. Bu sebzeler balığı hem daha sağlıklı hâle getirir, hem de strese girmesinin önüne geçer.

Akvaryumun filtre sistemi de önemliyken, bunun için suyun tamamını çevirebilecek iç motorlar almalısınız. Eğer akvaryum hacmi genişse de dış motor kullanabilirsiniz. Eğer akvaryumda her şey yolundaysa ve balıklarınız da artık yetişkin olduysa, yavrulamaları da mümkündür. Buna rağmen Japon balıklarının cinsiyetini ayırt etmek oldukça güç. Erkek balıkların üreme döneminde solungaçlarında kabarcıklar çıkarken, böyle ayrım yapılabilir. Japon balıkları yumurtlama döneminde tabana bolca yumurta döker ve bunlar yayılır. Ardından koşullar uygunsa bir hafta içinde yavrular dışarı çıkar. Fakat yavrulama döneminde diğer Japon balıklarını mutlaka ayrı yerde tutmalısınız.

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